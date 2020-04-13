Hepsiburada’dan 5 bin kişilik yeni istihdam

13 Nisan 2020

E-ticaret platformu Hepsiburada, salgınla mücadele devam ederken, 5 bin kişilik ek istihdam duyurdu. Şirket, Gebze Akıllı Operasyon Merkezi, Hepsijet Lojistik ve Hepsiexpress Cebindeki Market birimlerindeki operasyon ve dağıtım ağında görevlendirmek üzere 2020 sonuna kadar 5 bin kişilik bir ek istihdam sağlayacak. Ek istihdamla şirketin, operasyon ve dağıtım alanındaki toplam çalışan sayısı 7 bin 500’e yükselecek.

Türkiye’ye yatırıma devam ettiklerini vurgulayan Hepsiburada CEO’su Murat Emirdağ, bu çerçevede, Hepsiburada olarak ek istihdam oluşturmayı hedeflediklerini kaydetti. Bu zorlu dönemde, müşterilerin ihtiyaç duydukları ürün ve hizmetlere daha kolay, hızlı ve güvenli bir şekilde ulaşabilmesi için, ekstra çözümler üretmeye de özen gösterdiklerini belirterek, “Örneğin, son dönemde, Hepsiexpress ile hizmet ağımızı genişleterek taze gıda, sebze, meyve, süt, et, balık gibi tüm günlük süpermarket ihtiyaçlarını müşterilerimizin kapılarına tercih ettikleri saat aralıklarında teslim etmeye başladık” dedi.

Hijyen kurallarıyla teslimat

Hijyen önlemlerine de değinen Emirdağ, Akıllı Operasyon Merkezi’ne gelen her ürün, detaylı bir şekilde sterilize edildikten sonra kabul edildiğini, siparişler gerekli hijyen tedbirlerini alan ekipler tarafından paketlendiğini ve teslimat ekipleri tarafından hijyen kurallarına uygun olarak teslim edildiğini de vurguladı.

Şirket geçen günlerde sağlık çalışanlarının kullanımına sunulmak üzere, “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” kampanyası kapsamında, Sağlık Bakanlığı’na 500 bin adet cerrahi maske ve 500 bin adet muayene eldiveniyle destek olmuştu.