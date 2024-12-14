Hepsiburada'nın deprem bölgesi ticaret hacmi 21 ayda 8,7 milyar liraya ulaştı

21. ayını tamamlayan Hepsiburada Deprem Bölgesine Ticaret ve Teknoloji Gücü programı kapsamındaki desteklerden yararlanılarak yapılan ticaretin hacmi 8,7 milyar liraya ulaştı. Program kapsamındaki aktif satıcıların sayısı bir önceki üç aylık döneme kıyasla yüzde 22 artışla 9 bin 600’e yükselirken yeni satıcıların sayısı 5 bin 700’e ulaştı.

Satıcıların yarısından fazlası, ilk kez programla birlikte Hepsiburada’da e-ticaret yapmaya başladı. Program desteklerinden yararlanan kadın girişimciler ve kadın kooperatiflerinin sayısı 4 bini geçerken ticaret hacmi ise 610 milyon lirayı aştı.

115 bin kişinin istihdamına katkı

Deprem Bölgesine Ticaret ve Teknoloji Gücü Programı'nda son 3 aya girildiğini vurgulayan Hepsiburada Kurumsal İlişkiler, İletişim ve Sürdürülebilirlik Grup Direktörü Cem Tanır, "Programla 115 bin kişinin istihdamına, 460 bin kişinin geçimine katkı sağladık. Bu sonuçlar, ay içinde ana hedefimiz olan 10 milyar TL ticaret hacmi, 120 bin kişinin istihdamına, 480 bin kişinin geçimine katkı hedefimize fazlasıyla ulaşacağımızı gösteriyor... Adana, Hatay ve Kahramanmaraş’ta açtığımız E-ticaret İhtisas Merkezleri’nde esnaf ve KOBİ’lere düzenli eğitimler, teknoloji, pazarlama ve lojistik destekleri sunduk” dedi.

18 Aralık’ta Gaziantep'e özel etkinlik

Hepsiburada, 18 Aralık 2024’te Gaziantep Ticaret Odası’nda iş ortaklarıyla bir araya geleceği bir etkinlik düzenleyecek. Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı M. Tuncay Yıldırım ve Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Ender Özgün’ün ev sahipliğinde gerçekleşecek etkinlikte Gaziantep’teki girişimci kadınlar ve kadın kooperatiflerine yönelik yeni iş birliği de açıklanacak. Etkinlikte The Good Wild Kurucu Ortağı Dilara Koçak, The Bone Sante Kurucusu Nezihe Filiz Toker, Tinytrek Kurucusu Duygu Karaca da Girişimci Kadınlar E-ticaretle Sınırları Aşıyor panelinde sahneye çıkarak ilham verici hikayelerini anlatacak.