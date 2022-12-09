Hepsiburada’nın satış hacmi 10,7 milyar TL’ye ulaştı

Hepsiburada’nın toplam satış hacmi üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 66 artarak 10,7 milyar TL’ye ulaştı. Müşterilerin platform üzerinden verdiği sipariş adedi 2021’in üçüncü çeyreğine göre yüzde 26 artış kaydetti ve 17,4 milyona yükseldi. 2021’in üçüncü çeyreğinde 10,7 milyon olan aktif müşteri sayısı, bu yılın aynı döneminde yüzde 11 artışla 11,8 milyon olurken, 4,4 olan sipariş sıklığı ise 2022’nin üçüncü çeyreğinde yüzde 21 artarak 5,4’e çıktı.

94 bin satıcı ve 145 milyon ürün tek bir platformda Hepsiburada’nın, satıcılarına ve KOBİ’lere sunduğu kapsamlı imkanlar ve satıcı deneyimini geliştirmeye yönelik adımları, aktif satıcı tabanının genişlemesine katkıda bulundu. Böylelikle Hepsiburada platformundaki aktif satıcı sayısı, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 42 artış gösterdi ve 94,3 bine yükseldi.

Hepsiburada’nın 2017 yılında başlattığı Kadın Girişimcilere Teknoloji Gücü Programı ile destek sağlanan kadın girişimcilerin sayısı ise yaklaşık 38 bine ulaştı. Hepsiburada, 2021’in eylül sonu itibarıyla 76,9 milyon olan ürün sayısını 30 Eylül 2022 itibarıyla yüzde 89 artışla 145 milyona çıkararak ürün tekliflerini güçlendirdi.