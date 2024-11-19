Hepsiburada'nın satışına Rekabet Kurulu'ndan yeşil ışık

Türkiye'nin önde gelen e-ticaret platformlarından Hepsiburada'nın satış süreci tamamlanıyor. Rekabet Kurulu, D-Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret A.Ş.'nin çoğunluk hisselerinin ve tek kontrolünün Kazakistan merkezli Joint Stock Company Kaspi.kz tarafından devralınmasına onay verdi.

Hepsiburada'nın yüzde 65,41'lik hissesini satın almak için Kaspi.kz ile yapılan anlaşma, toplam 1,13 milyar dolarlık bir değerleme üzerinden gerçekleştirildi. Anlaşmaya göre, bu tutarın 600 milyon doları satışın kapanışında, geri kalan 526,9 milyon doları ise kapanıştan sonraki altı ay içinde ödenecek.

Hepsiburada'nın çoğunluk hisselerini elinde bulunduran Doğan ailesi üyeleriyle varılan anlaşma çerçevesinde, şirketin sermayesinin yüzde 65,4'üne karşılık gelen A ve B sınıfı hisseler Kaspi.kz'ye devredilecek.

Kaspi.kz, Kazakistan'ın en popüler mobil uygulamalarından biri olan Kaspi Pay SuperApp ile 2023 yılında 14 milyon aktif kullanıcıya ve 581 bin ticari ortağa ulaştı. Şirket, bu satın alma ile uluslararası arenadaki varlığını genişletmeyi hedefliyor.

2000 yılında kurulan Hepsiburada, 30'dan fazla ürün kategorisinde 264 milyondan fazla stok birimiyle geniş bir müşteri kitlesine hizmet sunuyor. Satışın tamamlanmasının ardından Hepsiburada'nın, Kaspi.kz’nin dijital ekosisteminden faydalanarak operasyonlarını büyütmesi bekleniyor.