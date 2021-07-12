HepsiTürkiye’den coğrafi işaretli ve yöresel ürünler

E-ticaret pazaryeri Hepsiburada, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) işbirliğiyle HepsiTürkiye’den Yöresel Ürünler Programı başlattı.

Proje hem yerel üreticileri destekleyecek hem de bulunduğu bölge sınırlarında kalmış yüzlerce nitelikli yöresel ve coğrafi işaretli ürünleri Türkiye’deki tüketicilere ulaştıracak. Hedef, ilk etapta Türkiye’nin 81 ili ve 971 ilçesinin tamamında en az 1 yerel üreticiyi programa dahil etmek.

Yöresel Ürünler Programı’na katılan yerel üreticilere lansmana özel 10 bin liraya kadar yüzde 1 komisyon oranı uygulanacak. Ayrıca program kapsamında ayrı bir sayfada listelenecek. E-ticarete aşina olmayan satıcılar için özel eğitim programları uygulanacak, çağrı merkezi desteği ile kayıt aşaması ve katalog ürün listeleme süreçleri kolaylaşacak. Reklam, kargo, fotoğraflama başta olmak üzere birçok avantajdan yararlanabilecek.

Lansmanda konuşan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, coğrafi işaretli ürünlerin dünyada 200 milyar dolarlık pazar olduğunu ve Avrupa Birliği Komisyonu’na göre yıllık yaklaşık 75 milyar dolarlık bir satış hacmi bulunduğunu belirtti.

Hisarcıklıoğlu “Şu ana kadar koruma altına alınan 783 coğrafi işaretin, başvuru süreci devam eden 734 coğrafi işaretin yüzde 40’ı oda/borsalarımız tarafından sahiplenildi. Avrupa Birliği’nde Türkiye’nin 7 coğrafi işareti tescilli durumda, bunlardan 5’ini yine oda ve borsalarımız tarafından tescil ettirildi. Bu değerlerimizi tanıtıp pazarlayamazsak, hiçbir kıymeti yok. Bu kapsamda HepsiTürkiye’den Yöresel Ürünler Programı, yıl boyunca oda ve borsalarımız kanalıyla gerçekleştireceğimiz etkinliklerle, yerel üreticilerimizin ürettikleri ürünlerin gerçek değerinde pazarlanmasına katkı sağlayacak, girişimcilerimize yeni fırsatlar sunacağız” diye konuştu.

Kurum kültürlerinde paydaşlarla büyümek ve gelişmek olduğunu ifade eden Hepsiburada Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan, küçük işletmelerin kalkınmasını destekleyen politikalar çerçevesinde aksiyonlar aldıklarını hatırlatarak, “HepsiTürkiye’den yerli üreticilerimizi destekleyerek, milli hazinelerimizin, geleneksel, kültürel ve sanatsal değerlerimizin geleceğe taşınmasına da ön ayak oluyoruz” dedi.