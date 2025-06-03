Her 10 çalışandan 4’ü part-time! Almanya’da yarı zamanlı istihdam rekor kırdı

Almanya’da yarı zamanlı çalışanların oranı 2025’in ilk çeyreğinde tarihi bir seviyeye çıktı. Alman İş Piyasası ve Meslek Araştırmaları Enstitüsü’nün (IAB) verilerine göre, yılın ilk üç ayında ülkede yarı zamanlı istihdam oranı bir önceki çeyreğe kıyasla 0,4 puan artarak yüzde 39,8'e yükseldi. Bu oran, ülkede bugüne kadar kaydedilen en yüksek yarı zamanlı istihdam düzeyi oldu.

Geçen yılın aynı dönemine göre yarı zamanlı çalışanların sayısı 190 bin artarak 16,75 milyona çıktı. Öte yandan, tam zamanlı çalışan sayısı yaklaşık 160 bin azalarak 25,35 milyona geriledi. Bu veriler, Almanya’daki istihdam yapısında belirgin bir değişim yaşandığını ortaya koyuyor.

IAB'nin raporuna göre, çalışanların haftalık ortalama çalışma süresi de düşmeye devam ediyor. 2025’in ilk çeyreğinde tüm çalışanlar için ortalama haftalık çalışma süresi 30,34 saate geriledi. Yarı zamanlı çalışanların ortalama haftalık mesaisi 0,2 saat artarak 18,5 saate çıkarken, tam zamanlı çalışanlarda bu süre 38,14 saate düştü.

IAB Tahminler ve Makroekonomik Analizler Bölüm Başkanı Enzo Weber, ekonomik krizin iş gücü piyasası üzerindeki etkilerine dikkat çekerek, “Yarı zamanlı istihdam oranı 2025’te rekor seviyede olacak. Ancak yarı zamanlı çalışanların da daha uzun saatler çalıştığını görüyoruz” ifadelerini kullandı.

Weber ayrıca, ekonomik belirsizlikler nedeniyle sanayi, inşaat ve geçici istihdam sektörlerinde tam zamanlı iş sayısında azalma yaşandığını ve kısa süreli çalışma modellerinin daha yaygın hale geldiğini belirtti.