Her 10 firmadan 7’si artık Anadolu’dan

Handan Sema CEYLAN

İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) 2021 verilerine göre açıkladığı “Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” listesi dün kamuoyuyla paylaşıldı. DÜNYA’nın son 14 yıldır harita ile il il ortaya koyduğu sanayi performansına göre, artık ilk 1000 şirket arasından her 10 firmadan 7’si Anadolu’dan. Bu oran 14 yıl önce neredeyse yarı yarıyaydı.

İSO, sanayi kuruluşlarının “devler ligi” olarak anılan araştırmasını iki fazda yayınlıyor. İlk 500 şirketin ardından daha çok KOBİ ligi olarak anılan “İkinci 500 listesi” de dün açıklandı. Böylece Türkiye’nin ilk 1000 sanayi kuruluşunun performansları belli oldu. DÜNYA’nın 2007 verilerine göre derlediği çalışmada ilk ve ikinci 500’de toplam İstanbullu şirket sayısı 448’di. Bu şirketlerin yanı sıra İlk 500’de 15, İkinci 500’de 5 olmak üzere 20 Kamu İktisadi Teşebbüsü listede yer alıyordu. Dün açıklanan 2021 verilerine göre ise toplam İstanbullu şirket sayısı 290’a geriledi. Bu da İstanbullu şirket sayısının yüzde 35,27 gerilediğine işaret ediyor. Yine Kamu’ya ait firmalar da her iki listenin 2021 verilerine göre 10 oldu. Böylece 14 yılda Kamu firmaları listede yarı yarıya eridi. Anadolu’nun şirket sayısı ise arttı. 14 yıl önceki verilere göre 1000 firmadan 554’ü Anadolu’dandı. Dün açıklanan verilerde 2021 performanslarına göre her iki listedeki Anadolulu firma sayısı 700’e ulaştı. Böylece devler liginin 1000 firmasının 700’ü Anadolu’nun oldu. Öte yandan 2021 İkinci 500 verilerine göre 132 firma İstanbul’dan listede yer aldı. Kamu firmalarının sayısı da 2 oldu.

2021 İkinci 500 listesinin makus talihi de kent çeşitliliğinin bu sene de artmaması oldu. Listede Türkiye’nin sadece 45 kenti kendini temsil etti. Bu kentlerden 10 tanesi sadece tek bir firma ile listeye adını yazdırabildi. Türkiye’nin 36 kentinin ise listede adı yok. 2021 verilerine göre açıklanan İlk 500 listesinde de 32 kentin ismi yer almıyordu. Yine 14 kentin de listede tek firması vardı.

Başkanlar, İSO İkinci 500’e girenlerin performansını “Her şeye rağmen” olumlu buldu

ZEKİ KIVANÇ/ADANA SO BAŞKANI

Adana sanayisi gelişiyor

Geçen yıl ilk 500’de 10 firma ile temsil edilen Adana bu yıl 12 firmaya yükseldi. İkinci 500’de ise geçtiğimiz yıl 15 olan firma sayısı bu yıl 16’ya çıktı. Bu tabloya baktığımızda ilk 1000’de yer alan firma sayımız geçen yıla göre artarak toplamda 28 oldu. Yaşanan artış Adana’mızın sanayisinin geliştiğinin en büyük göstergesi.

MEMİŞ KÜTÜKCÜ/KONYA SO BAŞKANI

Konyalı sanayi devleri

2021 yılı İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu arasında 7 firma ile temsil edilen Konya’mız, İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu arasındaki firma sayısını bu yıl 14’ten 15’e çıkardı. Böylece Türkiye’nin sanayi devleri arasındaki firma sayımız 22 oldu. Konya’mızı ülkemizin sanayi devleri arasında temsil eden tüm firmalarımızı ve çalışanlarını kutluyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum.

DNAN ÜNVERDİ/GAZİANTEP SO BAŞKANI

Beklenti, sürdürülebilir bir ortam

Listede 38 firmamızın yer alması ve ülkemizin en büyük 1000 büyük sanayi kuruluşu arasında şehrimizden 71 firmanın bulunması bizleri biz kez daha gururlandırdı. Pek çok soruna rağmen üretmeye, yatırımlar yapmaya ve ihracat yapmaya devam eden her firmamızı tebrik ediyorum. Sanayicimizin en büyük beklentisi sürdürülebilir bir ekonomik ortam.

MEHMET BÜYÜKSİMİTCİ/KAYSER İ SO BAŞKANI

Listede 13 firma ile yer aldık

Geçen yıl listede 12 firmamız vardı, bu sene 13 firma ile yer aldık. Tüm zorluklara rağmen, sanayicilerimiz elinden gelenin en iyisini yapmaya gayret ediyor. Bu sene listeye ilk defa giren BRN Yatak, Formal Alüminyum, Anadolu Boru ve Ceha Büro Mobilyaları başta olmak üzere sıralamada yer alan tüm üyelerimizi canı gönülden tebrik ediyorum.

MÜJDAT KEÇECİ/DENEZLİ SO WBAŞKANI

Sayı sabit, satış değerleri artmış

Bu yıl firma sayımızı sabit tuttuğumuzu görüyoruz. Geçen seneye kıyasla satış değerlerinde ciddi bir artış yaşandığını ve hatta değerlerin ikiye katlandığını görüyoruz. Denizli’deki firma sayımızı ne yazık ki senelerdir 10-12 bandında seyrediyor. Firmalarımızın her birini kutluyor, önümüzdeki yıl listeye daha fazla firmamızın girmesini ümit ediyoruz.

DAVUT ÇETİN/ANTALYA TSO BAŞKANI

Sanayicileri tebrik ediyorum

Antalya’dan 3, Isparta’dan da 2 olmak üzere Batı Akdeniz Bölgesi’nden beş firma listeye girdi. Listeye giren tüm sanayicilerimizi kutluyorum.

AYHAN KIZILTAN/MERSİN TSO BAŞKANI

KOBİ’ler borçla ayakta duruyor

İSO İkinci 500’ün gelecek adına endişe veren en dikkat çeken gösterge hiç kuşkusuz borç yapısıdır. Verilere bakıldığında borçlanma önemli ölçüde hızlanırken borçlanmanın vade yapısının da kısaldığı görülüyor. Bu yıl da Mersin olarak İSO ikinci 500 listemizde MTSO’ya kayıtlı 4 firma var.

H. RUHİ KOÇAK/TARSUS TSO BAŞKANI

Tarsus’un firma sayısı 4’e yükseldi

Artan maliyetler ve yaşanan tedarik güçlüklerine rağmen bu zorlu ekonomi koşullarında listeye girme başarısı gösteren 4 firmamızı tebrik ediyor ve yöneticilerini kutluyoruz. Listeye ilk kez yerleşen Yılbor Boru ve Koluman Otomotiv Endüstrisi’ni ayrıca kutluyorum.

SALİH ZEKİ MURZİOĞLU/SAMSUN TSO BAŞKANI

Önümüzde büyük hedeflerimiz var

Geçen yıl listeye 7 firmamız girmişti. Bu yıl ise 8 firma ile listede yer aldık. Firmalarımızın bu başarıları takdire şayandır. Tüm zorluklara ve olumsuzluklara rağmen kalkınmaya katkı sağlayan firmalarımızla ne kadar gurur duysak azdır. Önümüzde büyük hedeflerimiz var.

MEHMET YILMAZ/MANİSA TSO BAŞKANI

12 firmayla gurur duyuyorum

İkinci 500 sanayi kuruluşu listesinde odamıza kayıtlı üyelerimizden merkezi ilimizde olan 10 firma ile birlikte yine odamıza kayıtlı olarak bölgemizde üretim yapan ama merkezleri başka şehirde olan 2 firmamızla birlikte devler liginde Manisa’dan 12 firmamız yer aldı. Bu 12 firma ile gurur ve onur duyuyorum.

ÖMER GÜLSOY/KAYSERİ TO BAŞKANI

13 Kayseri firmasını kutluyorum

İSO ilk 500 listesinde 18 Kayseri firması yer aldı. İkinci 500’de de 13 firma yer aldı. Yaşanan tüm sıkıntılara rağmen firma sayılarımızda artışlar olması son derece memnuniyet verici. Üretim, ihracat ve istihdama devam ederek başarı öyküleri yazan firmalarımızı kutluyorum ve başarılarının devamını diliyorum.

Şirketler, büyümeye ve gelişmeye devam ediyor

Bursa Çimento yükseliyor

Listeye yükselen bir ivme ile katılan Bursa Çimento’nun Genel Müdürü Osman Nemli, bugüne kadar sektörlerinde kaliteli çalışmalara imza attıklarını, hızla büyümeye ve gelişmeye devam ettiklerini söyledi. Nemli, “Bugüne kadar elde ettiğimiz tüm başarılarda olduğu gibi bu başarımızda da çalışma arkadaşlarımızın emeği oldukça fazla. Bu nedenle her birine ayrı ayrı emekleri ve özverili çalışmaları için teşekkür ediyorum ve kendilerini kutluyorum. Hep birlikte emin adımlarla ilerleyerek, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da başarılı çalışmalarımız ile sektör adına kazanımlar sağlamaya devam edeceğiz” dedi.

Oruçoğlu Yağları, 86. sırada

Listede 86’rcı sırada yer alan Oruçoğlu Yağları Genel Müdürü Rıfat Tekbaş, “Bu bizim için başarı. Pandemi ve ardından gelen Ukrayna-Rusya Savaşı’na rağmen, Türkiye’nin ilk 1000 şirketi arasında Afyonkarahisar’ı temsil eden bir firma olaraktan gurur duyuyoruz. Hammadde temini, maliyet artışları ve üretimde yaşanan sorunlara rağmen sektöründe ilklere imza atan Oruçoğlu, Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşları arasındaki yerini korumaya devam ediyor” diye konuştu.

Cansan, müşteri odaklı büyüyor

ISO İkinci 500 listesine 212’inci sıradan giren Cansan Alüminyum Genel Müdürü Selim Güney, “Cansan Alüminyum olarak müşteri odaklı yaklaşımımız, güçlü üretim kapasitemiz ve sürekli geliştirdiğimiz teknolojik altyapımız ile büyümemize devam ediyoruz. Devam eden seri üretimler, yeni devreye girecek proje ve yatırımlarımızla birlikte sektördeki konumumuzu, önümüzdeki günlerde çok daha yukarılara taşıyacağız” değerlendirmesini yaptı.

Polyteks, Ar-Ge ile başardı

ISO İkinci 500 listesine geçen yıla göre 10 sayı yükselerek, 161’inci sıradan giren Polyteks Genel Müdürü Halil Ersan Özsoy, “Son 3 yıldır pandemi, hammadde sıkıntıları, enerji maliyetleri, döviz kurları ve tüm bunların üzerine Ukrayna-Rusya savaşı gibi çok zorlayıcı koşullara rağmen, doğru zamanda alınan doğru hamlelere ek olarak, dur durak bilmeden devam eden Ar-Ge çalışmalarımız sayesinde ürettiğimiz yenilikçi ipliklerimizi müşterilerimizle doğru şekilde buluşturduk” dedi.

Sertel, ilk 500’e girmeyi hedefliyor

İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu sıralamasında 26 sıra yükselerek 10’uncu olmaktan büyük onur duyduklarını kaydeden Sertel Vida Metal Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Servet Dövenci, “Geçen yıl fabrikamızda yaşadığımız yangın afetine rağmen listede 29 sıra yükselerek ilk 10 arasına girmeyi başardık. Hedefimiz yatırımlarımızı aralıksız sürdürerek bağlantı elemanları ürünlerinde yurt içindeki ithalatı azaltıp ülkemizi net ihracatçı ülkeler arasına koymak. 2022’de Türkiye’nin En Büyük 500 sanayicisi arasında 400’üncü sıralarda tamamlamayı arzu ediyoruz.

Uğur Tekstil, ilk 500’e yürüyor

Hayri Uğur Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Hayri Uğur, yüksek enerji ve lojistik maliyetleri nedeniyle Avrupa’nın artan taleplerinin ticari faaliyetlerini olumlu etkilediğini söyledi. Uğur, “Yeşil dönüşüm ve yalın üretim ile aldığımız taleplere en hızlı şekilde yanıt verip, katma değerli ihracata yöneleceğiz. Yeni üretim kapasitelerimiz ayrıca Avrupa pazarında kuracağımız kalıcı ticari ilişkiler bizi 2022 yılında Türkiye’nin en büyük 500 sanayici arasına taşıyacağına inanıyoruz” dedi.

KOE, ilk olmanın heyecanını yaşıyor

İSO Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesine ilk kez girmenin heyecanını yaşadıklarını belirten Koluman Otomotiv Genel Müdürü Cengiz Adak, aslında hedeflerinin ilk 500 sanayici arasında yer almak olduğunu bildirdi. Adak, “Ancak pandemi süreciyle küresel tedarik zincirinde yaşanan kopmalar ve maliyet artışları ilk 500 girmemize engel oldu. Hem yurt içinde hem de yurt dışı pazarlarımızda büyüyerek 2022 yılında Türkiye’nin en büyük 500 sanayicisi arasında yerimizi almayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Teknik Masura, 255 sıra yükseldi

Teknik Masura Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kıraç, “Geçtiğimiz yıl ilk defa girdiğimiz İSO Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kurulu Listesi’ne ikinci kez girmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bir önceki yıla oranla listede 255 sıra yükselmemiz ise bizim için büyük bir onur oldu. 2021 yılında Edirne fabrikamızın tam kapasite çalışması yakaladığımız başarının en önemli mimarıdır. Tarsus fabrikamızda hayata geçirdiğimiz yatırımlarla masura üretim kapasitemizin yüzde 25 artması kâğıtta kapasite kullanım oranlarımızın artması ticari faaliyetlerimize olumlu yansıyor. Yeni fabrikamızın devreye girmesiyle birlikte listedeki yükselişimizi sürdürmeyi amaçlıyoruz” dedi.