Her 2 tüketiciden 1’i yerli ürün tercih ediyor

Türk mutfak kültürünü koruma ve gelecek nesillere aktarma amacıyla çalışan Metro Türkiye, KONDA iş birliği ile gerçekleştirdiği ‘2022 Yeme-İçme Araştırması’nın sonuçlarını açıkladı. Tüketicilerin tutum ve davranışlarını paylaşarak yeme içme sektörüne yol göstermeyi ve kamuoyunu aydınlatmayı amaçlayan Metro Türkiye, araştırmada; alışveriş tercihlerini, sağlıklı beslenme eğilimini ve evde ve restorandaki yeme içme alışkanlıklarını ele aldı.



Daha önce ilk olarak 2017’de gerçekleştirilen araştırmanın bu yıl ki sonuçlarına göre, Türkiye’de yeme içme alışkanlıklarında ve alışveriş tercihlerinde özellikle kentleşme ile birlikte önemli değişimler gerçekleştiği görülüyor. 31 ilde 2 bin 725 kişinin katılımı ile 8-9 Ekim 2021 tarihlerinde gerçekleştirilen ‘Yeme İçme Araştırması’nın sonuçlarına göre; her 3 kişiden 1’i, hayat tarzını “modern” olarak ifade ediyor. 2017 sonuçlarına kıyasla hayat tarzını “modern” olarak tanımlayanların oranı yüzde 22 artmış bulunuyor.

“Toplumun yeme-içme alışkanlıklarını izliyoruz”

Metro Türkiye olarak toplumun tüm kesiminin yeme-içme alışkanlıklarını izlediklerini aktaran Metro Türkiye CEO'su Sinem Türüng, sosyo-ekonomik gelişiminin sektöre olan etkisini takip ettiklerini, yeme-içme ve ağırlama sektöründeki işletmelere ışık tutmak adına bilgileri kamuoyu ile paylaştıklarını belirtti. “Tüketici alışkanlıklarının değişmesi ile tüketicilerin online alışveriş tercihlerine kayacağı düşünülse de araştırma sonuçları gösteriyor ki gıdamızı halen daha görerek alışveriş yapmak istiyoruz” diyen fiziksel alışveriş deneyimi ile dijital dünyanın kolaylık ve hızını bir araya getirdiklerini ve ‘fijital mağazacılık’ anlayışı ile hareket ettiklerini belirten Türüng, “Yıllar önce sektöre ilk barkod teknolojisini getirdik. Mağaza içinde hızlı ve temassız alışveriş imkanı sunan Metro Fast’e 100 milyon TL yatırım yaptık” dedi.



Sağlıklı beslenme anlayışı çerçevesinde alternatif beslenme şekillerine yönelik geniş bir ürün çeşitliliği sunduklarını belirten Türüng, “Yaklaşık 5 bin tedarikçimizin yüzde 99’unu yerli. 800’ün üzerinde lokal üretici, üretici örgütü ve kooperatifle iş birliği yapıyoruz. Yerli tohumla üretilen ürünlerin yüzde 100’ne alım garantisi veriyoruz. 200 Coğrafi İşaret tescilli ve aday ürünü raflarımızda sunuyoruz, bu oranı 2023'e kadar her yıl yüzde 20 artırmayı hedefliyoruz. Vegan ürün portföyümüzü sürekli genişleterek 200’e yakın ürün sunuyoruz” şeklinde konuştu.



KONDA Araştırma Genel Müdürü Bekir Ağırdır, toplumda yeme içme alışkanlıkları ve tercihleri üzerinde pandeminin ürettiği baskının da etkisiyle sağlıklı beslenme, içeriği bilinen ürün tercihlerinde artışlar gözlense de aynı zamanda ekonomik sıkıntılar ve fiyat hassasiyeti baskın hale geldiğini söyledi.

ARAŞTIRMADA ÖNE ÇIKAN SONUÇLAR

· Her 10 kişiden 8’i gıda alışverişini gezerek yapıyor

· Aile olarak alışverişe gitme oranı yüzde 50

· Yerli ürüne %25, yöresel ürüne ise %50 talep artıyor

· Toplumun %42’si ürünün ambalajını okumuyor

· Pandemi ile %30 artan evde yemek pişirme oranı tekrar azaldı

· Buzdolabında her daim et bulundurmayı arzulayanların oranı %63

· Organik sertifikalı ürünleri dikkat edenlerin oranı %23

· Hayvansal gıdalarla üretim koşullarına dikkat edenlerin oranı %18

· Ürünün çevreye zarar verip vermediğine dikkat edenlerin oranı ise %14.

· Tüketiciler sağlık için şekeri azaltanların oranı %35, tuzu %27 ve yağı %19

· Toplumun %60'ı evde yemek yemeyi sağlıklı ve güvenli buluyor

· Evde ‘gıda atığı’ konusunda en bilinçli ev hanımları iken beyaz yaka sınıfta kaldı

· Yeni bir lezzet denemek için dışarda yiyenlerin oranında yaklaşık %60 artış görülüyor.

· Kebap ve döner Türk halkının ilk sırada

· Kahveyi dışarda tüketenlerin oranı 2 kat arttı

· En sevilen yemekler sırasıyla dolma, sarma, döner, lahmacun ve pide