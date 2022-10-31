Her 4 araçtan 3’ünün kasko sigortası yok

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkanı Mehmet Akif Eroğlu 2. Finansın Geleceği Zirvesi'nin açılışında, Türkiye sigortacılık sektörüne ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sektör olarak Türkiye Ekonomi Modeli'nin önemli sacayaklarından olan üretim, yatırım ve istihdamı, teminat verme ve fon üretme fonksiyonu ile desteklemeye devam ederek ülke ekonomisine sundukları katkıyı sürdüreceklerini söyledi. Eroğlu, SEDDK'nin, öngörülebilirlik, sürdürülebilirlik ve teknoloji odaklılık gibi temel değerleriyle sigortalıların ve katılımcıların hak ve menfaatlerinin korunması, sağlıklı rekabetin tesisi, sigortalılık oranının artırılması, piyasanın etkin şekilde düzenlenmesi ve denetlenmesi misyonu ile faaliyetlerini sürdürdüğünü belirtti.

Sektörün büyüme potansiyeli barındırdığını dikkat çeken Eroğlu, “Her 5 evden 4’ünün konut sigortası, her 4 araçtan 3’ünün kasko sigortası mevcut değil. Ayrıca evlerin yarısının DASK sigortası, şirketlerin ise yarısının yangın sigortası bulunmuyor." ifadelerini kullandı.

Doğrudan ve dolaylı olarak 200 bin kişiye istihdam sağlayan Türk sigorta ve özel emeklilik sektörlerinin, verdiği teminatlarla yatırımları güvence altına aldığını ve sürekliliğini sağladığına dikkati çeken Eroğlu, sektörün gelişimi ve büyümesi adına paydaşlarla birlikte hızlı, koordineli ve çözüm odaklı çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.