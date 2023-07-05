Her 4 memurdan 3'ü sendikalı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın "4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu Gereğince Kamu Görevlileri Sendikaları ile Konfederasyonların Üye Sayılarına İlişkin 2023 Temmuz İstatistikleri Hakkında Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, 2 milyon 858 bin 424 memurdan yüzde 74,54'üne karşılık gelen 2 milyon 130 bin 644'ünün, memur sendikalarına üyeliği bulunuyor. Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) 1 milyon 35 bin 278 ile en fazla üyeye sahip konfederasyon oldu.
Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri 1 milyon 271 bin 906, Sağlık ve Sosyal Hizmetleri 734 bin 332, Büro, Bankacılık ve Sigortacılık Hizmetleri ise 317 bin 170 sendikalı kamu görevlisiyle en örgütlü hizmet kollarını oluşturuyor.