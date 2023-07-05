Her 4 memurdan 3'ü sendikalı

Buna göre, 2 milyon 858 bin 424 memurdan yüzde 74,54'üne karşılık gelen 2 milyon 130 bin 644'ünün, memur sendikalarına üyeliği bulunuyor. Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) 1 milyon 35 bin 278 ile en fazla üyeye sahip konfederasyon oldu.

Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri 1 milyon 271 bin 906, Sağlık ve Sosyal Hizmetleri 734 bin 332, Büro, Bankacılık ve Sigortacılık Hizmetleri ise 317 bin 170 sendikalı kamu görevlisiyle en örgütlü hizmet kollarını oluşturuyor.