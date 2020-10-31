Her arz kendi talebini yaratıyor

31 Ekim 2020

Yeni trendler beraberinde ekonomisini de getiriyor. Vejetaryen kavramı ile çeyrek yüzyıldır tanışığız. Ancak şimdi veganizm devrede. Ekonomisi yükseliyor, kendi ekosistemini kuruyor ve bu akımı benimseyenlerin sayısı artış yolunda. Bu hafta manşetimizde veganizm var.

‘Kanaat Önderleriyle Gündem Özel’de TÜRKONFED Başkanı Orhan Turan’la konuştuk.

Zeynep Gürcanlı; Dünya yazı ailesine katıldı… Yedi Düvel köşesinde ilk yazısı; Sahada mı masada mı?

Paranın Rotası’nda Ufuk Korcan; risklerden şemsiye ile korunmayı öneriyor.

Cep Ekonomisi’nde bu hafta seçici hisseleri ve değişen algı, beliren riskleri inceledik.

Evrim Küçük; genç nesil Bitcoin ile altının rekabetindeki durumu değerlendirdi. Altın, 2021’de ‘güvenilir at” olacak.

Rus İnter Rao Akkuyu’dan çekildi. ABD’de seçimler neden kasım ayında yapılır? İhracatın kimyası neden değişmeli? Tüm bunları Kerim Ülker’in “Bizden duymuş olun” sayfasında bulacaksınız.

Takım Oyunu’nda Özge Yavuz; Zen Pırlanta’nın patronu Emil Güzeliş ve ekibini taşıdı gazeteye.

Fatoş Bozkuş’un sunduğu araştırmanın sonucu; halk, markalara “fırsatçısınız” dedi.

Bilmemiz gereken 5 şey’de Yasemin Salih; kombide kafaları yoğuşturan ipuçlarına yer veriyor. İyi Hayat’ta Dr Servet; “fazla kilonun nedeninin besin duyarlılığı mı?” sorusuna cevap arıyor.

Volkan Akı; Merkez’den kaçış dalgasını değerlendirdi. Teknotrend bu hafta mobil ekonomi ve dijital geleceği inceledik.

Anekdot’ta perakendenin duayen ismi Servet Topaloğlu var; “Filiz Şahenk’e müteşekkirim.”

İyi okumalar…