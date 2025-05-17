Her beş gençten biri ne işte ne de okulda

Türk gençlerinin mali ve sosyal durumunu incele­yen “İstatistiklerle Genç­lik” araştırmasının 2024 sonuç­ları açıklandı. TÜİK’in araştır­masına göre, 2023 yılında yüzde 22,5 olan ne eğitimde ne istih­damdaki gençlerin oranı 2024’te yüzde 22,9’a yükseldi. Genç er­keklerde bu oran 0,6 puan artışla yüzde 16,2’ye, genç kadınlarda da 0,3 puan artışla yüzde 30,1’e çık­tı. Gençlerin 2023 yılında yüzde 45,6 olan işgücüne katılma oranı 2024’te yüzde 47,2 oldu.

İşten ve ücretten memnuniyet azaldı

İstihdamdaki gençlerin duru­muna baktığımızda; gençlerin yüzde 13’ü tarım sektöründe, yüz­de 30,7'si sanayi sektöründe, yüz­de 56,3'ü ise hizmet sektöründe çalışıyor. Araştırmaya göre 2024 yılında, gençlerin yüzde 79,6'sı çalıştığı işinden memnun olduğu­nu belirtti. 2023'e kıyasla bu oran­da 0,5 puan düşüş oldu. 18-24 yaş arasındaki gençlerde bu oran 4,4 puan artarken, 25 yaş üstü genç­lerde 1,1 puan azaldığı için genel ortalama düştü. 18-42 yaş arası gençlerin yüzde 54,1'i de elde et­tiği kazançtan memnun olduğu­nu dile getirdi. Kazanılan ücret­ten memnuniyet oranı bir önce­ki yıla nazaran 0,3 puan azaldı. 25 yaş üzeri gençlerdeki ücret mem­nuniyetinde 1,2 puan düşüş oldu ve oran yüzde 43,9’a indi. Böylece genel ortalamada elde edilen üc­retten memnuniyet oranı 45,1’de kaldı. Diğer yandan 18-24 yaş ara­sı genç erkeklerde çalışılan işten duyulan memnuniyet oranı yüzde 81,2, elde edilen kazançtan mem­nuniyet oranı yüzde 56,3 olurken genç kadınlarda bu oranlar yüzde 75,8 ve yüzde 49,2 oldu.

Gençler iş ve eğitim için göç ediyor

20-24 yaş grubunun göç etme nedenleri incelendiğinde; bu ha­reketliliğin en büyük nedeninin eğitim olduğu görüldü. Gençle­rin 231 bin 477'sinin eğitim, 94 bin 139'unun işe başlamak veya iş bulmak ve 50 bin 8'inin ise da­ha iyi konut ve yaşam koşulları nedeniyle göç ettiği görüldü.

Genç nüfusta işsizlik yüzde 15’e geriledi

Türkiye genelinde işsiz sayısı yılın ilk çeyreğinin sonunda 2 milyon 884 bin kişi oldu. Geçen yılın sonuna göre işsiz sayısı 183 bin, işsizlik oranı da 0,4 puan azaldı. Böylece işsizlik oranı 8,2 oldu. Genç nüfustaki işsizlik de 0,9 puan düşüşle yüzde 15’e geriledi. TÜİK’in açıkladığı Ocak-Mart 2025 dönemi işgücü istatistiklerine göre, aynı dönemde atıl işgücü oranında 0,4 puanlık artış gözlendi. Böylece çalışma çağındaki nüfusta atıl işgücü oranı yüzde 28,5’e çıktı. 2025’in ilk üç ayında önceki üç aya kıyasla çalışma çağındaki (15 yaş ve üstü) nüfus 117 bin kişi artarken işgücünde 449 bin kişilik azalış meydana geldi. İstihdamdaki kayıp 266 bin oldu. Böylece işgücüne katılım oranında 0,8 ve istihdam oranında da 0,5 düşüş gözlendi. İstihdamdaki en büyük kayıp 171 bin ile tarım sektöründe görüldü. Bunu 61 binle sanayi ve 37 binle de hizmet izledi. İnşaatta ise istihdam 3 bin kişi arttı. Yılın ilk çeyreğinde haftalık ortalama fiili çalışma süresi bir önceki çeyreğe göre 0,6 saat artarak 43,5 saat oldu.

Erkekler için para kadınlar için sevgi...

Yaşam Memnuniyeti Araştırması sonuçlarına göre 2024 yılında 18-24 yaş grubundaki genç nüfus içinde kendini mutlu hissettiğini belirtenlerin oranı yüzde 51,8 iken kendini mutsuz hissettiğini belirtenlerin oranı ise yüzde 11,2 oldu. Kendini mutlu hisseden gençlerin oranı önceki yıla göre 2,2 puan azaldı. Ancak mutsuz hissedenlerde de 1,5 puan azalış oldu. 2021’e göre mutsuz gençlerin oranında 9,2 puan düşüş oldu. Aynı dönemde mutlu gençlerin oranı 7,3 puan arttı. Gençlerin mutluluk kaynağı olan değerler arasında yüzde 45,3 ile sağlık ilk sırada yer aldı. Bunu, yüzde 25,1 ile başarı, yüzde 15,1 ile sevgi izledi. Cinsiyete göre bakıldığında genç erkek ve kadınlarda ilk iki sıra sağlık ve başarı olarak sıralanırken erkeklerin mutluluk kaynağında üçüncü sırayı para, kadınlarda ise sevgi aldı.

Eğitimden memnuniyet artıyor

Araştırmaya göre, 2024 yılında 18-24 yaş arası gençlerin yüzde 65,4'ü şimdiye kadar almış olduğu eğitimden memnun olduğunu belirtti. Bu oran bir önceki yıla kıyasla 0,1 puan azalış gösterdi. 25 yaş üstü gençlerde ise aksine 2,6 puanlık artışla bugüne kadar alınan eğitimden memnuniyet oranı yüzde 66’ya çıktı. Pandemi dönemi olan 2020 ve 2021’e kıyasla 18-24 yaş arası gençlerin aldığı eğitimden memnuniyet oranı azalış gösteriyor. Buna göre 2020’de yüzde 59,5 olan 18-24 yaş arası gençlerin eğitimden memnuniyet oranı 2022’de yüzde 67’ye yükseldikten sonra son iki yılda 1,6 puan düşüş gösterdi.