Her beş gençten biri ne işte ne de okulda
Gençlerin işgücüne katılım oranı son bir yılda 1,6 puan arttı. Buna karşın ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin toplam genç nüfus içindeki payı 0,4 puan yükseldi. Her 100 gençten 23’ünün ne eğitimde ne istihdamda olduğu tespit edildi.
Türk gençlerinin mali ve sosyal durumunu inceleyen “İstatistiklerle Gençlik” araştırmasının 2024 sonuçları açıklandı. TÜİK’in araştırmasına göre, 2023 yılında yüzde 22,5 olan ne eğitimde ne istihdamdaki gençlerin oranı 2024’te yüzde 22,9’a yükseldi. Genç erkeklerde bu oran 0,6 puan artışla yüzde 16,2’ye, genç kadınlarda da 0,3 puan artışla yüzde 30,1’e çıktı. Gençlerin 2023 yılında yüzde 45,6 olan işgücüne katılma oranı 2024’te yüzde 47,2 oldu.
İşten ve ücretten memnuniyet azaldı
İstihdamdaki gençlerin durumuna baktığımızda; gençlerin yüzde 13’ü tarım sektöründe, yüzde 30,7'si sanayi sektöründe, yüzde 56,3'ü ise hizmet sektöründe çalışıyor. Araştırmaya göre 2024 yılında, gençlerin yüzde 79,6'sı çalıştığı işinden memnun olduğunu belirtti. 2023'e kıyasla bu oranda 0,5 puan düşüş oldu. 18-24 yaş arasındaki gençlerde bu oran 4,4 puan artarken, 25 yaş üstü gençlerde 1,1 puan azaldığı için genel ortalama düştü. 18-42 yaş arası gençlerin yüzde 54,1'i de elde ettiği kazançtan memnun olduğunu dile getirdi. Kazanılan ücretten memnuniyet oranı bir önceki yıla nazaran 0,3 puan azaldı. 25 yaş üzeri gençlerdeki ücret memnuniyetinde 1,2 puan düşüş oldu ve oran yüzde 43,9’a indi. Böylece genel ortalamada elde edilen ücretten memnuniyet oranı 45,1’de kaldı. Diğer yandan 18-24 yaş arası genç erkeklerde çalışılan işten duyulan memnuniyet oranı yüzde 81,2, elde edilen kazançtan memnuniyet oranı yüzde 56,3 olurken genç kadınlarda bu oranlar yüzde 75,8 ve yüzde 49,2 oldu.
Gençler iş ve eğitim için göç ediyor
20-24 yaş grubunun göç etme nedenleri incelendiğinde; bu hareketliliğin en büyük nedeninin eğitim olduğu görüldü. Gençlerin 231 bin 477'sinin eğitim, 94 bin 139'unun işe başlamak veya iş bulmak ve 50 bin 8'inin ise daha iyi konut ve yaşam koşulları nedeniyle göç ettiği görüldü.
Genç nüfusta işsizlik yüzde 15’e geriledi
Türkiye genelinde işsiz sayısı yılın ilk çeyreğinin sonunda 2 milyon 884 bin kişi oldu. Geçen yılın sonuna göre işsiz sayısı 183 bin, işsizlik oranı da 0,4 puan azaldı. Böylece işsizlik oranı 8,2 oldu. Genç nüfustaki işsizlik de 0,9 puan düşüşle yüzde 15’e geriledi. TÜİK’in açıkladığı Ocak-Mart 2025 dönemi işgücü istatistiklerine göre, aynı dönemde atıl işgücü oranında 0,4 puanlık artış gözlendi. Böylece çalışma çağındaki nüfusta atıl işgücü oranı yüzde 28,5’e çıktı. 2025’in ilk üç ayında önceki üç aya kıyasla çalışma çağındaki (15 yaş ve üstü) nüfus 117 bin kişi artarken işgücünde 449 bin kişilik azalış meydana geldi. İstihdamdaki kayıp 266 bin oldu. Böylece işgücüne katılım oranında 0,8 ve istihdam oranında da 0,5 düşüş gözlendi. İstihdamdaki en büyük kayıp 171 bin ile tarım sektöründe görüldü. Bunu 61 binle sanayi ve 37 binle de hizmet izledi. İnşaatta ise istihdam 3 bin kişi arttı. Yılın ilk çeyreğinde haftalık ortalama fiili çalışma süresi bir önceki çeyreğe göre 0,6 saat artarak 43,5 saat oldu.
Erkekler için para kadınlar için sevgi...
Yaşam Memnuniyeti Araştırması sonuçlarına göre 2024 yılında 18-24 yaş grubundaki genç nüfus içinde kendini mutlu hissettiğini belirtenlerin oranı yüzde 51,8 iken kendini mutsuz hissettiğini belirtenlerin oranı ise yüzde 11,2 oldu. Kendini mutlu hisseden gençlerin oranı önceki yıla göre 2,2 puan azaldı. Ancak mutsuz hissedenlerde de 1,5 puan azalış oldu. 2021’e göre mutsuz gençlerin oranında 9,2 puan düşüş oldu. Aynı dönemde mutlu gençlerin oranı 7,3 puan arttı. Gençlerin mutluluk kaynağı olan değerler arasında yüzde 45,3 ile sağlık ilk sırada yer aldı. Bunu, yüzde 25,1 ile başarı, yüzde 15,1 ile sevgi izledi. Cinsiyete göre bakıldığında genç erkek ve kadınlarda ilk iki sıra sağlık ve başarı olarak sıralanırken erkeklerin mutluluk kaynağında üçüncü sırayı para, kadınlarda ise sevgi aldı.
Eğitimden memnuniyet artıyor
Araştırmaya göre, 2024 yılında 18-24 yaş arası gençlerin yüzde 65,4'ü şimdiye kadar almış olduğu eğitimden memnun olduğunu belirtti. Bu oran bir önceki yıla kıyasla 0,1 puan azalış gösterdi. 25 yaş üstü gençlerde ise aksine 2,6 puanlık artışla bugüne kadar alınan eğitimden memnuniyet oranı yüzde 66’ya çıktı. Pandemi dönemi olan 2020 ve 2021’e kıyasla 18-24 yaş arası gençlerin aldığı eğitimden memnuniyet oranı azalış gösteriyor. Buna göre 2020’de yüzde 59,5 olan 18-24 yaş arası gençlerin eğitimden memnuniyet oranı 2022’de yüzde 67’ye yükseldikten sonra son iki yılda 1,6 puan düşüş gösterdi.