Her gün 6 işletme kapanıyor

İngiltere’de restoran, kafe, otel ve pansiyonları kapsayan ağırlama sektöründe krizin derinleşiyor. Sektör temsilcilerine göre her gün yaklaşık 6 işletme kapanıyor.

İngiltere’de ağırlama sektörünün çatı kuruluşlarından UKHospitality’nin CEO’su Kate Nicholls, Maliye Bakanı Rachel Reeves’e yönelik uyarısını sertleştirdi. Nicholls, sektörün tamamının zorluk yaşadığını vurgulayarak, işyerlerini ve istihdamı koruyacak kapsamlı bir çözüm çağrısında bulundu.

Nicholls, “Zorlukları anlıyoruz ancak tüm sektör sıkıntıda. İşleri, gelir kaynaklarını ve toplulukları korumak için tüm sektörü kapsayan bir çözüme ulaşmak için zaman daralıyor" dedi.

Hükümete çağrıda bulundu

Her gün aralarında restoran, kafe, otel ve pansiyonların bulunduğu 6 işletme kepenk indiriyor. Bu tablo, özellikle şehir merkezleri ve ana caddelerde ekonomik canlılık açısından ciddi bir risk olarak değerlendiriliyor.

Krizin merkezindeki başlıklardan biri de işletme emlak vergisi... Bütçede, pub'ların vergilendirilebilir emlak değeri ödemelerinde kullanılan çarpanın düşürüleceği açıklandı.

UKHospitality, bu alandaki desteğin pub’ların dışına taşınması için hükümete çağrıda bulundu.

Hazine, Covid döneminde uygulanan ve perakende-turizm-yeme içme sektöründe emlak vergisini yüzde 40’a kadar azaltan indirimleri kademeli olarak kaldıracağını duyurdu.

Hükümet, indirimlerin kaldırılma sürecinde işletmelere "geçiş desteği" sağlamak amacıyla 4,3 milyar sterlinlik bir fon oluşturulduğunu açıkladı.