Her iki sanayiciden biri konkordato mağduru
Anadolu'nun önemli üretim merkezlerinden olan Denizli'de yapılan anket her iki sanayiciden birinin konkordato süreçlerinde ya alacaklı ya borçlu olduğunu gösterdi... Handan Sema Ceylan'ın haberi...
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