Her polis ceza yazamayacak: Dava açtı, emsal karar çıkarttı

Adana'da yaşayan Memiş Akça'ya eylül ayında 'hatalı park' nedeniyle 993 TL idari para cezası kesildi. Akça, durumu avukat kızına anlattı. Kızı, cezanın trafik polisi olmayan bir polis memuru tarafından kesildiğini tespit edince cezanın iptali için dava açtı.

Geçtiğimiz haftalarda görülen davada mahkeme, "Genel kolluk görevlileri trafik cezası kesemez. Trafik cezası, sadece bu işin eğitimini almış trafik polisleri tarafından kesilir" diyerek 993 TL'lik cezayı iptal etti.

Avukat Nazan Akça Subaşı, babasına doğrudan ceza yazıldığını yeri, zamanı ve hangi kural ihlali olduğunun belirtilmediğini ifade ederek, "Bu tespiti yapan bir trafik polisi mi diye itiraz ettik. Mahkeme bizim gerekçelerimizi haklı buldu ve 'genel kollukça trafik cezası yazılamaz' dedi, cezayı iptal etti" dedi.

"Emsal karar aldık"

Kararın emsal olacağını düşündüklerini belirten Akça Subaşı, "Bu cezayı herkesin yazamayacağı, bu işin eğitimini almış trafik personelinin ya da bu işin özel olarak eğitimini almış yeterlilik belgesi bulunan kolluk personelinin yazabileceğine dair emsal karar aldık" diye konuştu. Vatandaşları da bu konuda uyardı.