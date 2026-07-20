Her üç emekliden biri İstanbul’u terk ediyor

Türkiye'de geçen yıl 11 bin 885 kişi emek­lilik nedeniyle şehir değiştirirken en fazla emek­li göçünü İstanbul, en azını Ardahan verdi. Türkiye İs­tatistik Kurumu (TÜİK) ta­rafından hazırlanan "İç Göç İstatistikleri" verilerine gö­re, 2025'te 2 milyon 475 bin 19 kişi iller arasında göç et­ti. İller arası göçün nedenleri incelendiğinde, eğitim, daha iyi konut ve yaşam koşulları, hane/aile fertlerinden birine bağımlı olarak şehir değişti­renler çoğunluğu oluşturdu.

Bununla birlikte, Türki­ye'de geçen yıl 11 bin 885 kişi de emeklilik nedeniyle şehir değiştirdi. Emeklilik nede­niyle en fazla göç alan il 1103 ile İstanbul olurken söz ko­nusu ili 921 ile Balıkesir, 828 ile Ankara takip etti.

Emeklilik nedeniyle 2025'te en az göç alan iller ise 3 ile Gümüşhane, 9'ar ile Iğdır ve Siirt oldu.

En az emekli göçünü Ardahan verdi

Emeklilik nedeniyle en fazla göç veren il İstanbul olarak kayıtlara geçti. Söz konusu şehirde emekli ol­duktan sonra başka illere göç edenlerin sayısı 3 bin 344 ol­du. Böylece, emekli olduğu için şehir değiştiren yakla­şık her 3 kişiden biri İstan­bul'dan taşındı.

Ankara emeklilik nede­niyle 1080 göç verirken İz­mir'de söz konusu sayı 694 olarak hesaplandı. Ardahan, 10 ile emeklilik nedeniyle en az göç veren il olurken Bay­burt'tan 18, Muş'tan ise 26 kişi emekli olduğu gerekçe­siyle başka ile taşındı.

60 binden fazla kişi ev aldığı için göç etti

Türkiye'de geçen yıl ev al­dığı gerekçesiyle şehir değiş­tiren kişi sayısı ise 60 bin 22 olarak belirlendi.

Ev aldığı için İstanbul'a göç edenlerin sayısı 8 bin 189 olurken Ankara'da 6 bin 779 olarak hesaplandı.

Kocaeli ise daha düşük nü­fusa sahip olmasına rağmen İzmir'i geride bırakarak, 2 bin 548 ile ev alanların en çok göç ettiği üçüncü şehir oldu.

Ev alma gerekçesiyle en fazla göç veren il ise 15 bin 135 ile İstanbul olarak ka­yıtlara geçti. Aynı gerekçey­le Ankara'dan göç edenlerin sayısı 3 bin 172, İzmir'den göç edenlerin sayısı ise 2 bin 746 olarak belirlendi.

500 bin kişi iş ve tayin için taşındı

TÜİK tarafından hazırlanan "İç Göç İstatistikleri"ne göre, geçen yıl 488 bin 643 kişi "tayin/iş değişikliği", "işe başlamak/ iş bulmak" sebepleriyle şehir değiştirirken, söz konusu değer 2024'te 502 bin 2 kişi olarak hesaplanmıştı. Böylece, 2025 yılında iç göç gerçekleştiren her 5 kişiden biri, iş gerekçesiyle farklı bir şehre taşındı. Ayrıca, geçen yıl iş için göç eden yaklaşık 490 bin kişinin 315 bin 87'sini erkekler, 173 bin 556'sını kadınlar oluşturdu. Vatandaşların iş için en çok göç ettiği şehir, İstanbul olarak belirlendi. Megakente, geçen yıl iş için taşınanların sayısı 72 bin 141 olurken, başkent Ankara için aynı değer 41 bin 313 oldu. İzmir'e göç edenlerin sayısı ise 24 bin 665 olarak kayıtlara geçti.