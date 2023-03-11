Her üç ödemeden 2’si temassız yapıldı

Teknolojiyle birlikte dünyanın nakitsiz toplum olma yolculuğu hızlanıyor. Research and Markets’e göre küresel dijital ödeme pazarı yıllık yüzde 10 büyüyerek 2027 yılına kadar 12,55 trilyon dolara ulaşacak.

Bu büyümeyi de ağırlıklı olarak temassız ödemeler sürükleyecek. Pandemiyle birlikte değişen satın alma davranışları temassız ödeme çözümlerine ilgiyi artırdı.

Bankalararası Kart Merkezi (BKM), 2022 yılına dair kartlı ödemeler sektörünün raporuna göre 2022 yılında kartlarla yapılan temassız ödeme adedinin 2021’e göre yüzde 77 artarak 6,62 milyar adet olduğunu açıkladı. Temassız ödeme tutarı ise yüzde 212 artarak yani geçen yılın 3 katını geçerek 904 milyar TL düzeyinde bulunuyor.

Mağaza içi yapılan kartlı ödemelerde ise her 3 ödemeden 2’si, 2022 yılında temassız olarak gerçekleşti. Temassız ödeme tutarı da 3 katından fazla artarken mağaza içi her 3 ödemeden 2’si temassız işlem olarak gerçekleşti.

Temassız teknolojilerde de mobil ve giyilebilir temassız ödemeler öne çıkacak. Juniper Research’ün raporu da bu konuda en önemli gösterge. Rapora göre mobil ve giyilebilir temassız ödemelerin 2022- 2027 yılları arasında yüzde 221 büyümesi bekleniyor. GreyViews’ün yaptığı bir çalışma da giyilebilir ödeme cihazları pazarının 2030 yılına kadar 436 milyar dolara ulaşacağını ortaya koyuyor.

Temassız ödemelerde mobil cüzdanlar da büyümenin bir diğer itici gücü olarak dikkat çekiyor. Juniper Research tarafından hazırlanan Mobil Cüzdanlar Raporu 2025 yılına kadar her iki kişiden birinin mobil cüzdan kullanıcısı olacağını vurguluyor. Bu dönemde akıllı hoparlörlerle işlem ise 19,4 milyara ulaşacak.