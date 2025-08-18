Her üç yolcudan ikisi İstanbul ve Antalya Havalimanlarını tercih etti

Türkiye’de havacılık sektörü yolcu trafiğinde yeni rekorlara imza atıyor. Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü verilerine göre, yılın ilk yedi ayında Türkiye’deki havalimanlarında toplam 134 milyon 949 bin 751 yolcu geliş gidiş yaptı. Bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,6 artış anlamına geliyor.

İstanbul Havalimanı zirvede

Günlük yolcu ve uçak trafiği rekorlarını sürekli geliştiren İstanbul Havalimanı, Ocak-Temmuz döneminde Türkiye’nin en yoğun yolcu trafiğine sahip merkezi oldu. Bu dönemde 9 milyon 953 bin 816 iç hat, 37 milyon 813 bin dış hat yolcusu olmak üzere toplam 46 milyon 954 bin 629 yolcu ağırladı.

Sabiha Gökçen 26,5 milyon yolcuya ulaştı

İstanbul’un ikinci büyük havalimanı Sabiha Gökçen, 11 milyon 694 bin 644 iç hat ve 14 milyon 809 bin 299 dış hat yolcusuyla toplamda 26 milyon 503 bin 943 yolcuya ev sahipliği yaptı.

Antalya Dış Hat trafiğinde öne çıktı

Türkiye’nin turizm başkentlerinden Antalya Havalimanı, 7 ayda 3 milyon 828 bin 149 iç hat, 16 milyon 351 bin 6 dış hat yolcusuyla toplam 20 milyon 179 bin 155 kişiyi ağırladı. Özellikle dış hat yolcu trafiğiyle öne çıkan Antalya, yabancı turistlerin en çok tercih ettiği giriş noktalarından biri