"Her yıl en az 1 milyon yeni istihdam yaratılmalı"

18 Ekim 2017

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, işsizliği azaltmak ve en azından sabit tutabilmek için her yıl en az 1 milyon yeni istihdam yaratılması gerektiğini belirtti.

Palandöken, yazılı açıklamasında, Türkiye İstatistik Kurumunca (TÜİK) açıklanan temmuz ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini değerlendirdi.

Artan nüfus ve iş gücüne katılım nedeniyle istihdamın önemine işaret eden Palandöken, "İşsizliği azaltmak ve en azından sabit tutabilmek için her yıl en az 1 milyon yeni istihdam yaratılması gerekiyor. TÜİK'in açıkladığı son verilere göre 15 ve daha yukarı yaşta olan işsiz sayısı geçen yılın temmuz ayına göre bu temmuzda 119 bin kişi artarak 3 milyon 443 bin kişi oldu. Bununla birlikte işsizlik oranı değişmeyerek yüzde 10,7'de kaldı. Bu da yeni iş imkanları yaratılması gerektiğini gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, birçok iş yerinin kalifiye ara eleman ihtiyacı olduğuna ancak aradığı vasıflarda çalışacak insan bulamadığına dikkati çekti.

Nitelikli iş gücünün artışıyla söz konusu sorunun ortadan kalkacağını ve işsizlik oranının düşeceğini savunan Palandöken, şunları kaydetti:

"İhtiyaca göre mesleki eğitim yapılmalı. Mesleki eğitimler sektörlerin ve iç ticaretin ihtiyacına göre şekillenmeli. Bu eğitimler teknik ve uygulamaya daha çok önem vermeli. Kadınların da iş gücüne katılımında destekler artırılmalı. Geçen yıl temmuz dönemine kıyasla bu temmuzda kadınların iş gücüne katılım oranı 1,3 puan artarak yüzde 34,3 oldu. Bu rakamı daha yukarılara çekmeliyiz. Genç yaştaki milyonlarca insan ne okuyor ne de çalışıyor, onların da mesleki eğitimlere katılımının sağlanması ekonomimiz için büyük bir atılım olacaktır."

Kaynak: AA