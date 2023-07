Takip Et

Faaliyet gösterilen tüm endüstrilerden teşebbüsleri temsil etmek, uluslararası ticareti çok taraflı kurallara dayalı bir şekilde geliştirmek, sınırlar ötesi ticaret ve yatırımı desteklemek amacıyla temelleri 1919 yılında atılan Milletlerarası Ticaret Odası (International Chamber of Commerce-ICC), iş dünyasının en büyük kuruluşu olarak faaliyetlerini sürdürüyor. Dünya çapında barışın ve refahın geliştirmesi için ön saflarda yer alan ICC, 21’inci yüzyılda misyonunu “Herkes için her gün ve her yerde çalışan iş dünyası” olarak yeniledi.

170’ten fazla ülkede faaliyet gösteriyor

Birleşmiş Milletler, Dünya Ticaret Örgütü ve G20 de dâhil olmak üzere devletlerarası kuruluşlar ile yakın işbirliği içerisinde çalışan ICC, Hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde faaliyet gösteren en büyük küresel iş dünyası organizasyonu boyutuna ulaştı. Gücünü tarafsızlığı ve bağımsızlığından alan kuruluş, politika üreticiler ve uluslararası organizasyonlar ile güvene dayalı ilişkiler kurdu.

Böylece ICC, Birleşmiş Milletler’de Gözlemci Statüsü kazandı. ICC sahip olduğu küresel bağlantılardan ve dünyanın her bölgesindeki çeşitli sektörlerden temsil gücüne sahip ticaret odaları adına görüşlerini yansıttığı otoritelerden kaynaklanan eşsiz konumuyla küresel zorlukları ele almakta en iyi yol olarak çok taraflılığı destekliyor.

Ulusal komiteler ve Dünya Odalar Federasyonu (World Chambers Federation-WCF) ağları birlikte ICC, KOBİ'lerden büyük çok uluslu şirketlere kadar 45 milyondan fazla işletmeyi kapsayan 170'i aşkın ülkeye erişebiliyor ve 1 milyardan fazla çalışanı temsil ediyor. İş dünyasının kendi kuralları ile yönetilmesini savunan ICC, bu doğrultuda çalışmalar yapan teknik komisyonları ve çalışma grupları ile uluslararası ticaret ve yatırımlarda birörnek kurallar ve uygulamalar oluşturuyor.

Söz konusu çalışmalar, öncelikle ICC üyelerinin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak yapılıyor ve üyeleri ICC’nin gündemini kendileri belirliyor. ICC’nin oluşturmuş olduğu kurallar, geliştirmiş olduğu standartlar ve kodlar uluslararası ticarette her gün yoğun olarak kullanılıyor. Her gün milyarlarca dolarlık ticareti finanse etmek için kullanılan akreditiflere ilişkin birörnek usuller ve uygulama kurallarını ve ithalat-ihracat sözleşmelerinde kullanılan INCOTERMs ticari terimleri, ICC tarafından geliştiriliyor.

Buna ilaveten, satış sözleşmeleri, ticari acentelik anlaşmaları, franchising sözleşmeleri, distribütörlük sözleşmeleri, anahtar teslimi projelerle ile ilgili yapılan sözleşmeler ve daha pek çok özel kapsamlı sözleşme örnekleri ICC tarafından geliştirilmiş bulunuyor. Öte yandan ICC, reklamcılık, pazarlama ve e-Ticaret alanlarında özdenetim sağlamak için gerekli olan kuralların oluşturulmasında önemli bir rol oynuyor.