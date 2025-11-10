"Herkese 2 bin dolar" vaadinin perde arkası ortaya çıktı

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Başkan Donald Trump’ın sosyal medyada duyurduğu “kişi başı en az 2 bin dolarlık temettü” vaadinin, doğrudan para dağıtımı yerine vergi muafiyetleriyle sağlanabileceğini belirtti.

Bessent, bu desteğin “bahşişlere, fazla mesaiye ve sosyal güvenlik gelirlerine vergi uygulanmaması veya araç kredilerinde faiz indirimi” gibi yollarla yansıyabileceğini söyledi.

Yüksek Mahkeme’de tarifeler tartışılıyor

Trump yönetiminin “kurtuluş günü tarifeleri” olarak adlandırılan ithalat vergileri, 2 Nisan’da yürürlüğe girmiş ve bazı ürünlerde yüzde 10 ila 50 arasında vergi uygulanmıştı.

Ancak bu tarifelere karşı açılan davalar Yüksek Mahkeme’de görüşülüyor. Mahkeme, bu vergilerin yasallığı konusunda şüphe belirtirken, Trump bu vergilerin kaldırılmasının ABD için “felaket” olacağını savundu.

Trump: Trilyonlarca dolar kazandık

Trump, Truth Social’da yaptığı paylaşımda, tarifelerden gelen gelirlerle ülkenin 37 trilyon dolarlık borcunun azaltılabileceğini ileri sürdü. Bessent ise bu gelirlerin birkaç yıl içinde trilyon dolarlara ulaşabileceğini, ancak asıl hedefin “adil ticaret dengesi” sağlamak olduğunu vurguladı.