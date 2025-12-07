Hertz’in Tesla kumarı fena patladı: Milyarlarca dolarlık yatırım kabusa döndü, zarar çok büyük

Araç kiralama devi Hertz, 2021 yılında son teknoloji Tesla araçlardan oluşan bir filo sunarak fark yaratmak isterken büyük hayal kırıklığına uğradığı işten rekor zararla çıktı.

Balon birkaç yıl içinde patladı

Yatırım ilk dönemde, pandemi sonrası patlayan elektrikli araç piyasası ve müşterilerin Model 3 ile Model Y'yi denemek istemesiyle umut vadediyordu. Ancak birkaç yıl içinde son derece pahalı olan Tesla araçların, bakım ve onarım maliyetlerinin de özel parçalar ve işçilik nedeniyle benzinli araçların iki katı olduğu ortaya çıktı.

Öte yandan Tesla aynı dönemde agresif fiyat indirimlerine giderek daha fazla kullanıcıya ulaşmaya başladı. Tesla’nın sıfır araçlarındaki bu indirim, ikinci el elektriklilerde de düşüş getirdi.

Zirvedeyken aldı, düşüşteyken sattı

2025'e gelindiğinde Hertz, araçların yüksek onarım maliyetleri, hızlı değer kaybı ve beklenenden düşük talep büyük heyecanla satın aldığı Tesla'ları fiyatının çok altında bir fiyata elden çıkarmak zorunda kaldı.

Hertz'in zararı görüp Tesla'ları satmak istediği dönem Tesla'nın 2023 ve 2024'teki indirim dönemine denk geldi. Bu süreçte 20 bin elektrikli aracını elden çıkaran şirket 2 milyar dolarlık zarar kaydetti.

Zarar 2 milyar doları aştı

Acil satışlara yıl sonuna yaklaşırken de devam ederken Hertz, büyük miktarda değer kaybetti, bu da çeyreklik zararları daha da kötüleştirirken yönetici kadrolarında da değişikliklere yol açtı.

Öte yandan elektrikli araçların uzun yolculuklar için kullanıldığı kırsal alanlar ve havalimanlarındaki yetersiz şarj ağları, sınırlı sayıda tüketici tarafından benimsenmesi, yüksek ön maliyetler ve aşırı hava koşullarında pil ömrüyle ilgili endişeler Tesla'nın ABD'deki pazar payını yüzde 60'tan yüzde 50'ye çekti.

Hertz'in dönüşümü değişken bir ortamda kanıtlanmamış teknolojiye büyük yatırım yapmanın risklerini vurgularken şirket 2026’da toparlanmaya odaklanıyor. Son iki yılda 50 bin elektrikli aracını elden çıkaran kiralama devi, filosunu daha fazla hibrit araç içerecek şekilde çeşitlendiriyor.