Hesabı ödemeden kaçtılar, masaya bıraktıkları not sosyal medyada viral oldu

İspanya’da bir grup müşterinin restorandan ödeme yapmadan ayrılması ve geride bıraktıkları açıklama notu sosyal medyada viral hale geldi. Olayın ardından kullanıcılar müşterilerin davranışını sert şekilde eleştirirken, bazı kişiler ise yaşanan durumu “anlaşılabilir” buldu.

Müşteriler, hesabı ödemeden restorandan ayrıldıktan sonra masaya neden ödeme yapmadıklarını anlatan el yazısıyla bir not bıraktı.

Kendilerine gereken ilginin gösterilmediğini belirterek, bir kağıda "Ödeme yapmadan ayrılıyoruz, hesabı birkaç kez istedik..." yazdılar.

Kimi 'saygısızlık' dedi, kimi restoranı suçladı

Olayın ardından restoran çalışanlarının yaşadığı şaşkınlık kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Olayın paylaşılmasının ardından sosyal medya kullanıcıları ikiye ayrıldı. Bazı kullanıcılar müşterilerin davranışını “saygısızlık” olarak değerlendirirken, bazıları ise restorandaki hizmet kalitesine ilişkin iddiaların dikkate alınması gerektiğini savundu.