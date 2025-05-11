Hesabına gelen para hayatını kararttı: Sürekli cezaevine girip çıkıyorum

Bursa'da araç kiralama ve oto yıkama işi yapan Oktay Yanık, ödemelerini de IBAN üzerinden aldı. Ancak iddiaya göre nitelikli dolandırıcılık yaparak kazanç elde eden bazı şahıslar, paralarını aklamak için Yanık'ı kullanmıştı.

Araç kiralama ve oto yıkama gibi çeşitli hizmetler alarak dolandırıcılıktan kazandıkları parayı Yanık'ın banka hesabına atan şahıslar daha sonra kayıplara karıştı. Yanık ise evine gelen mahkeme kağıdıyla hayatının şokunu yaşadı. Kendi adına birçok dava açıldığını öğrenen Yanık, devam eden mahkemeleri nedeniyle eylül ayında gitmesi gereken vatani görevi yerine cezaevine girebileceğini söyledi.

"Sürekli cezaevine girip çıkıyorum"

Müşterilerinin aslında dolandırıcı olduğunu evine gelen mahkeme kağıdıyla anladığını söyleyen Yanık, "Dolandırıcılar dükkanımıza gelip araç yıkama ve kiralama hizmeti alarak birkaç sefer banka hesabımıza para gönderdiler. Bize gönderdikleri paralar ise başka kişilerden nitelikli dolandırıcılık yaparak elde ettiği gelirler. Adımıza dava açılınca bunu fark ettik. Savcılığa ifademizi verdik. Dava sürecinden dolayı gitmem gereken vatan görevime gidemiyorum. Sadece bir tane değil birçok yerden sürekli ceza dosyası geliyor. Sürekli cezaevine girip çıkıyorum" şeklinde konuştu.