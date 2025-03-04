HESİAD Başkanı: "16 milyar dolarlık hidroelektrik yatırımı iki kat tasarruf sağlayacak"

Yenilenebilir enerji alanında önemli bir avantaja sahip olan Türkiye, hidroelektrik yatırımları için yüksek düzeyde finansman ihtiyacına sahip.

Ülkenin büyümesi anlamında da bu yatırımların çok büyük önem taşıdığına dikkat çeken Hidroelektrik Santralları Sanayi İş İnsanları Derneği Başkanı Elvan Tuğsuz Güven, Türkiye'nin hidroelektrikte sahip olduğu yüksek potansiyel kapsamında ülkenin HES kurulu gücünün 13 bin 500 megavat artırılabileceğini, bunun için de 16 milyar dolarlık yatırım gerektiğini söyledi.

"Dışa bağımlılığı azaltacak yatırımlar..."

Enerji üretiminin gerektirdiği yatırımların önemine dikkat çeken Güven, "Ortalama megavat başına yaklaşık 1 milyon 200 bin dolar yatırım maliyeti baz alındığında, bu potansiyelin hayata geçirilmesinin 16 milyar dolarlık bir yatırım karşılığı var. Bu aynı zamanda yılda 30 milyar dolarlık fosil yakıtlar için ithal ikame kaynağı yaratacaktır ki Türkiye'nin dışa bağımlılığını büyük ölçüde azaltacaktır" dedi.

"Akkuyu Nükleer Güç Santrali 2026'da devreye girecek"

7 gün 24 saat üretim yapacak Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin 2026'da devreye girmesi ve yenilenebilir enerji kaynaklarının sisteme daha fazla dahil olmasıyla Türkiye'nin enerji arz talep dengesinde büyük değişimler yaşanmasının öngörüldüğünü aktaran Güven, şunları kaydetti:

"Bu değişimlerle enerji üretimimizde kaynak çeşitliliğimiz için gereklilik olan pompaj depolamalı santral yatırımları kamu ve özel sektör eliyle yatırıma dönüştürülmeli görüşündeyiz. Arz talep ve üretim tüketim profillerinde yaşanacak değişimleri regüle edebilmek, yenilenebilir kaynakların artmasıyla çıkabilecek negatif fiyatları ve gündüz gece arasındaki piyasa takas fiyatları arasındaki makasın açılması gibi durumları kontrol edebilmek ve avantaja dönüştürebilmek için dünyada ve Avrupa'daki örneklerinde olduğu gibi pompaj depolamalı santrallerin kamu öncülüğüyle yapılması uygun olacaktır."

"100 yıl tesis ömrü"

Güven, bu yatırımların kamu öncülüğünde gerçekleştirilmesinin enerji piyasasında rekabet gücünü artıracağını ve sürdürülebilir enerji dönüşümüne de katkı sağlayacağına vurgu yaparak, "YEKDEM tarzı teşviklerle sistem kullanım muafiyetleri sağlanarak bu kıymetli yatırımlar hayata geçirilebilir çünkü barajlar ve pompaj depolamalı santraller doğru planlandıklarında ve hayata geçirildiklerinde 100 yıl tesis ömürleri olan yatırımlardır." ifadelerini kullandı.