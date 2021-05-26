Hibe desteği başvurusu nasıl, nereden yapılır? İşte başvuru şartları

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle sıkıntılı günler geçiren esnafa hibe desteği geliyor. Ticaret Bakanlığı, salgın nedeniyle faaliyetlerinde aksama yaşayan esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere 20 Mayıs 2021 tarihli ve 3998 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda hibe desteği verecek.

17 Mayıs 2021 tarihinden itibaren gelir vergisi mükellefi olan esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirler bu destekten faydalanabilecek. Belirlenen destek şartlarını taşıyan vatandaşların başvurusu kabul edilecek ve 3 ile 5 bin Türk Lirası destek verilecek.

25 Mayıs-25 Haziran 2021 tarihleri arasında sürecek hibe desteği başvuru işlemleri e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek ve 30 günlük süreçte çevrimiçi başvuruda yaşanabilecek yoğunluğun, hizmete erişime engel olmasını önlemek için, başvurular TC kimlik numarasının son hanesine göre alınacak.

0 olan vatandaşlar 25 Mayıs 2021 Salı günü,

2 olan vatandaşlar 26 Mayıs 2021 Çarşamba günü,

4 olan vatandaşlar 27 Mayıs 2021 Perşembe günü,

6 olan vatandaşlar 28 Mayıs 2021 Cuma günü,

8 olan vatandaşlar 29 Mayıs 2021 Cumartesi günü,

30 Mayıs-23 Haziran 2021 tarihleri arasında tüm vatandaşlar başvurabilecek.