Hibe desteği başvurusu nasıl yapılır? Esnafa hibe desteği başvurusunun detayları

COVID-19 pandemisi nedeniyle ticari faaliyetlerinde aksama yaşayan ve ekonomik anlamda zor bir süreç geçiren vatandaşlara esnafa hibe desteği verilecek. 20 Mayıs 2021 tarihli ve 3998 sayılı Cumhurbaşkanı kararı doğrultusunda Ticaret Bakanlığı tarafından verilecek esnafa hibe desteği için başvuru işlemleri e-Devlet üzerinden yapılacak.

Bu destekten 17 Mayıs 2021'den itibaren gelir vergisi mükellefi olan esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirler kazançlarına esas faaliyet konuları üzerinden yararlanabilecek.

Esnafa hibe desteği başvurusu 23 Haziran 2021 Çarşamba günü saat 23.59'a kadar devam edecek. Bu süreçte hibe desteği başvuruları T.C. kimlik numarasının son hanesine göre yapılacak. T.C. kimlik numarasının son hanesi sıfır olanlar salı, 2 olanlar çarşamba, 4 olanlar perşembe, 6 olanlar cuma, 8 olanlar ise cumartesi günleri hibe desteği başvurusu yapabiliyor. 30 Mayıs-23 Haziran döneminde tüm vatandaşlar başvuruda bulunabilecek.

Destekten, salgın sebebiyle işlerine ara veren 1,5 milyona yakın esnaf ve sanatkar yararlanacak. Destek kapsamında 4 milyar 662 milyon lira hibe ödenecek.