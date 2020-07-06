Hibe maske sayısı 500 milyona ulaştı

06 Temmuz 2020

LEYLA İLHAN

Tekstilci, nisan sonu başlayan “Bir maske devlete, bir maske ihracata” hibe uygulamasının sonlandırılmasını talep ediyor. Sektör temsilcileri, maskede ücretsiz dağıtımın sona ermesi ve günlük üretim kapasitesinin günlük 50 milyon adede yaklaşması nedeniyle Devlet Malzeme Ofisi’ne (DMO) hibenin artık gereksiz olduğunu vurguluyor. Tüm Tıbbi Cihaz Üretici ve Tedarikçi Dernekleri Federasyonu (TÜMDEF) Başkan Yardımcısı Erkin Delikanlı, DMO’ya bugüne kadar 500 milyon adet maskenin verildiğini belirtiyor.

İTHİB: İhracatta fiyat tutturamıyoruz

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Başkanı Ahmet Öksüz, dünyada da maske fiyatlarının çok düştüğünü, ancak Türk ihracatçısının hibe yaptığı için fiyat tutturamadığını kaydederek, "DMO'nun depoları doldu. ‘Depomuz doludur, teslimatı farklı zamanda yapınız, ya da başka depoya yapınız’ şeklinde mesajlar alıyoruz". İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Mustafa Gültepe de hibe uygulamasının kaldırılması gerektiğini savundu. Gültepe, “Çünkü bu uygulama sürdükçe uluslararası pazarlarda rekabet etme şansımız yok" dedi.

TÜMDEF: 10 maske ihracata, bir maske içeriye

Tüm Tıbbi Cihaz Üretici ve Tedarikçi Dernekleri Federasyonu (TÜMDEF) Başkan Yardımcısı Erkin Delikanlı ise maskenin marketlerde satışların başlamasıyla piyasanın regüle edildiğini, tavan fiyatla fiyatın 1 liranın altına indiğini söyledi. Türkiye’de hammadde ve üretim sorunu olmadığını kaydeden Delikanlı, DMO'ya bugüne kadar ihracat karşılığında 500 milyon adet maskenin teslim edildiğini belirtti. Delikanlı, hibe şartı ile ihracata izin vermenin artık anlamının kalmadığını söyledi. İhracatın geç başlaması ve hibe şartı nedeniyle Türkiye’nin dış pazarlarda rekabet imkanlarını yitirdiğini savunan Delikanlı, Çin, Mısır, Fas gibi ülkelerin yeniden pazarda oyuncu haline geldiğini kaydetti. Delikanlı, maskenin hala iç pazarda da yaygın kullanımı nedeniyle Türkiye’nin ‘bir maske ihracata, bir maske ihracat’ yerine 10 maske ihracata, bir maske iç pazara gibi bir sisteme geçmesini önerdi. Burada endişenin herkesin ihracata kayması ve iç pazarın ürünsüz kalma ihtimali olduğunu anlatan MFA Maske Genel Müdürü Fatih Furtun ise “Hibe yerine kota uygulaması ile hem maliyetler düşer, hem de iç piyasa ürünsüz kalmaz” dedi.

"Fonksiyonel maskeye eğilim artıyor" Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin ise COVİD-19 ile birlikte maskede cerrahi maske dışında yeni akımların ortaya çıktığını söyledi. Engin, “Antibakteriyel özellikleri olan, yıkanabilen, tasarımı hatta modası olan fonksiyonel maskelere geçiş katma değer yaratıyor, birim fiyatlar da en az 10 kat artıyor. Bunu fark eden ve üretime geçen pek çok firmamız var” diye konuştu.