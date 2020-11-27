Hibrit ofislere talep ikiye katlandı

Koronavirüs ile birlikte çalışma alanları şekil değiştirirken home office çalışma modeli de giderek kendine önemli bir yer ediniyor.

Bu model, tek başına çalışma üzerine kurulu gibi görünse de home office çalışanlar, evlerinden ziyade cafe ve restoranlarda çalışmayı tercih ediyordu. Toplantılarını restoranlarda yapabiliyor, bilgisayarlarıyla cafe’lerde çalışabiliyorlardı.

Getirilen yeni koronavirüs tedbirleriyle cafe ve restoranların paket servise geçmesi, bu çalışanları aynı hizmetleri alabilecekleri yeni arayışlara yöneltti.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Assembly Buildings’in kurucularından İsmet Öztanık, geliştirdikleri yeni ofis konseptleriyle koronavirüs sürecinde şekil değiştiren çalışma modellerine farklı bakış açıları kazandırdıklarını söyledi.

Cafe ve restoranların özellikle home office çalışan beyaz yakalılar için tam anlamıyla bir çalışma, yeme- içme ve sosyalleşme platformu işlevine sahip olduğuna dikkat çeken Öztanık, "Ancak şimdilik ocak ayına kadar paket servise geçilmesi, bu tarz çalışanları yeni ofis arayışına yöneltti. Bu nedenle Assembly tarzı ofis konseptlerine talep iki katına çıktı. Henüz sürecin başındayız. Talebin daha da artması kaçınılmaz.”

"Ciddi bir maliyet tasarrufu sağlıyor"

Buradan hareketle geliştirdikleri Assembly ofislerinin tam anlamıyla temel ihtiyaçları karşılama, paylaşım yaratma fonksiyonuna sahip olduğuna dikkat çeken Öztanık, Assembly ofislerinde istenilen her türlü hizmetin verildiğini aktardı. Öztanık, Assembly ofislerinin özellikle virüsten dolayı hijyen konusunun çok daha önemli hale geldiği günümüzde, bu hassasiyet kusursuz şekilde yerine getirdiğinin altını çizdi.

Assembly ofislerinin, işte verimlilik, tasarruf, motivasyon ve inovasyon kavramları üzerine kurulu bir sistem olduğunu kaydeden Öztanık, “Geleneksel ofislerle kıyasladığımızda da ciddi bir maliyet tasarrufu sağlanıyor. Maliyet tasarrufu sağlanırken çalışan memnuniyeti arttırılıyor. Salgın sonrasında esnek merkez ofis, uydu ofis, evden çalışma hizmetleri ve Assembly’nin iş birliği yaptığı otel & restoranlar ile her yerden çalışabilme gibi seçenekler, daha kalıcı hale gelecek.”