Hibrit süreci hızlandı: Lamborghini satış ve gelirde tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı

Lamborghini, 2024 yılında hem satışlarda hem de gelirde tarihi bir rekora imza attığını duyurdu. Şirket, 2024’te 3,09 milyar euro (3,4 milyar dolar) gelir elde ederek ilk kez 3 milyar euro barajını aşarken, satışlarını da yüzde 5,7 artırarak 10 bin 687 adede yükseltti. En çok satılan model, 5 bin 662 adet ile Urus crossover oldu.

Gelir ve karlılık artışta

2023 yılına kıyasla gelirini yüzde 16,2 artıran Lamborghini, faaliyet gelirinde de yüzde 15,5’lik bir artışla 835 milyon euroya (906 milyon dolar) ulaştı. Huracán modeli 3 bin 609 adet, Revuelto ise bin 406 adet satılırken, Aventador’un üretimi hibrit modeline yer açmak için sona erdi.

Hibrit geçiş ve elektrikli model hazırlığı

Lamborghini, rekor gelirini tamamen hibrit motorlara geçiş sürecinde elde etti. 2023’te tanıtılan V12 motorlu Revuelto’nun ardından hibrit Urus piyasaya sürüldü. 2026’ya kadar tüm stoğu tükenen modelin ardından, Huracán’ın yerine geçen Temerario, çift turbo V8 motoruyla geçen yılın ağustos ayında tanıtıldı. Şirket, ilk tamamen elektrikli modeli için de hazırlıklarını sürdürüyor.

ABD tarifeleri satışları tehdit ediyor

CEO Stephan Winkelmann, şirketin üç büyük pazarda da büyüme gösterdiğini belirtirken, ABD'nin önerdiği yeni gümrük tarifelerinin satışlara olumsuz yansıyabileceğini dile getirdi. Lamborghini’nin tamamen elektrikli ilk modelinin ise 2029’da piyasaya sürülmesi bekleniyor.