Hindistan altın ithalat vergisini artırdı

Hindistan hükümeti, altın ve gümüş ithalatında uygulanan gümrük vergisi oranını yüzde 6'dan yüzde 15'e çıkardı. 13 Mayıs 2026 tarihinden itibaren geçerli olan bu karar, Batı Asya'daki kriz nedeniyle artan ithalat faturasını kontrol altına almayı hedefliyor. Düzenleme, değerli metal sevkiyatlarını sınırlandırarak döviz rezervlerini koruma amacı taşıyor.

Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan bildiriyle Sosyal Refah Ek Vergisi (SWS) ve Tarımsal Altyapı ve Kalkınma Vergisi (AIDC) oranlarında artışa gidildi. Modi'nin döviz tasarrufu ve ithalat kısıtlaması çağrılarının ardından gelen bu yasal düzenleme, toplam gümrük yükünü yüzde 15'e ulaştırdı. Yeni oranlar 13 Mayıs tarihi itibarıyla resmen yürürlüğe girdi.

Değerli metal atıkları ve yan ürünlerde yeni oranlar

Hükümet, kıymetli metal buluntuları ve geri dönüştürülebilir metal atıkları için de gümrük vergisi oranlarını yeniden belirledi. Altın ve gümüş buluntularında vergi oranı yüzde 5 olarak güncellenirken, platin buluntuları için bu oran yüzde 5,4 seviyesine çekildi. Değerli metal içeren kullanılmış katalizör veya kül ithalatı ise geri dönüşüm şartlarına ve yasal izinlere bağlı olarak yüzde 4,35'lik imtiyazlı vergi oranına tabi tutulacak.

Hindistan'ın vergi artışı kararının ardından küresel altın talebi ve yerel fiyatlardaki değişimler izleniyor. Piyasa katılımcıları, yüksek vergi oranlarının fiziki altın talebi üzerindeki etkilerini ve yasa dışı ticaret risklerini takip edecek. Hindistan Ticaret Bakanlığı'nın önümüzdeki ay açıklayacağı dış ticaret dengesi verileri piyasalar için bir sonraki somut veri seti olacak.