Hindistan ekonomisine ABD vergileri darbesi! Milyarlarca dolarlık ihracat riskte

ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya'dan petrol aldığı gerekçesiyle Hindistan'a yönelik gümrük vergilerini yüzde 25'ten yüzde 50'ye çıkarması, Hindistan'ın ABD'ye 87 milyar dolarlık ihracatını tehlikeye atıyor.

Ağustos ayı başında Hindistan'ın Rusya'dan petrol satın almasının yanı sıra bunu yüksek karlarla yeniden sattığına dikkati çeken Trump, 6 Ağustos'ta Hindistan'a ek tarifeleri içeren kararnameyi imzalamıştı.

Kararname ile Rusya'dan doğrudan veya dolaylı olarak petrol ithal eden Hindistan'ın ABD'ye ihraç ettiği mallara yüzde 25 ek gümrük vergisi getirildi.

Ek tarife dün itibarıyla yürürlüğe girerken, Hindistan'dan ithalata uygulanan gümrük vergisi oranı karşılıklı tarifelerle birlikte bazı ürünler için yüzde 50'ye çıktı.

ABD geçen yıl Hindistan'dan 87 milyar dolarlık mal ithal etti

ABD Ticaret Bakanlığı verilerinden derlenen bilgilere göre, ABD'nin Hindistan ile toplam mal ticareti geçen yıl 129 milyar doları buldu.

ABD'nin Hindistan'dan yaptığı mal ithalatı geçen yıl 87,4 milyar dolar olurken, ülkeye yönelik ihracatı ise 41,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Böylece ABD, geçen yıl Hindistan ile ticarette 45,8 milyar dolarlık açık verdi.

ABD, bu yılın ilk 6 ayında da Hindistan'dan 56,3 milyar dolarlık mal ithal ederken, bu ülkeye yönelik ihracatı 22,1 milyar dolar oldu.

ABD'nin geçen yıl Hindistan'dan ithal ettiği başlıca ürünler arasında elektrikli makine ve cihazlar, ilaçlar, kıymetli taşlar ve metaller, nükleer reaktörler ve makineler, organik kimyasallar, mineral yakıtlar, tekstil ürünleri ile demir veya çelikten mamul maddeler yer aldı.

ABD'ye ihracatın yüzde 30'u muafiyet kapsamında

Yeni Delhi merkezli düşünce kuruluşu Global Trade Research Initiative'in raporuna göre, ABD'nin gümrük vergileri, Hindistan'ın son yıllarda karşılaştığı en ciddi ticaret şoklarından biri olarak dikkati çekiyor.

ABD'nin yüzde 50'ye çıkan tarifelerinden, Hindistan'ın bu ülkeye ihraç ettiği 60,2 milyar dolarlık mal etkileniyor. Tekstil, mücevher ve karides en çok risk altında olan mal grupları olarak öne çıkıyor.

Bu sektörler rekabet gücünde ve istihdamda keskin düşüşlerle karşı karşıya kalırken, Hindistan'da emek yoğun sektörler yüzde 70'lik ihracat düşüşüne hazırlanıyor.

ABD ile ticarette gümrük vergisinden muaf kalmaya devam edecek ürünler Hindistan'ın bu ülkeye toplam ihracatının yüzde 30'unu kapsıyor.

İlaç, uygulama programlama ara yüzleri ve elektronik ürünler, tarifesiz ihracatın başında geliyor. Tarife muafiyeti kapsamındaki sevkiyatların yarısından fazlası ilaçlardan oluşuyor.

Vergiler Hindistan'ın ekonomik büyümesini yavaşlatabiir

Dün yürürlüğe giren gümrük vergilerinin Hindistan'ın ihracatını yaklaşık 37 milyar dolar azaltarak 49,6 milyar dolara çekmesi bekleniyor.

Hindistan'ın ekonomik büyümesinin de yüzde 6,5'ten yüzde 5,6'ya inebileceği tahmin ediliyor.

Raporda, ABD'nin tarifelerinin rakip ülkelerin kazancıyla sonuçlanacağı, Çin, Vietnam ve Meksika gibi ülkelerin önemli sektörlerde Hindistan'ın yerini alacağı belirtiliyor. Türkiye'nin de halı sektöründe ABD'de Hindistan'dan boşalan pazar payını alabileceği ifade ediliyor.

Hindistanlı ihracatçılar yeni pazarlar arıyor

S&P Global'in çalışmasına göre, analistler Hindistan'ın ihracatının yaklaşık yüzde 70'inin ABD'nin yeni gümrük vergileri nedeniyle risk altında olduğunu tahmin ediyor.

Ek tarifeler yürürlüğe girmeden önce sevkiyatlarını tamamlamak için acele eden Hindistanlı ihracatçılar, Çin, Japonya, Avrupa Birliği ve İngiltere gibi ticaret partnerlerinden yeni alıcılar arıyor.

Geçen yıl Hindistan ile ABD arasındaki ticaretin yüzde 5'ini oluşturan tarımsal ürünler de ek gümrük vergilerinden etkilenecek ürün grupları arasında yer alıyor.

Deniz ürünleri, iki ülke arasındaki tarım ticaretinde en büyük paya sahip sektör olarak öne çıkarken, Hindistan karides ihracatının yüzde 40'ını ABD'ye yapıyor.

Ek gümrük vergileri Hindistan'ın bu alanda ihracat hacmini azaltma ve fiyatlandırma gücünü zayıflatma tehdidi oluşturuyor. Hindistan'ın Ekvador, Vietnam ve Endonezya gibi ülkelere kıyasla maliyet avantajının önemli ölçüde aşınacağı tahmin ediliyor.

Pakistan'ın ABD talebini karşılamak için hacimlerini yeniden tahsis etmesi ve Hindistan'ın Avrupa'ya basmati pirinç ihracatının artması bekleniyor.