Hindistan Merkez Bankası'ndan sürpriz faiz indirimi

Hindistan Merkez Bankası (RBI), beklentilerin üzerinde bir adım atarak politika faiz oranını 50 baz puan düşürdü. Böylece repo faizi yüzde 6,00’dan yüzde 5,50’ye çekildi. Karar, ekonomik büyümenin güçlü seyrettiği ve enflasyonun düşüş eğiliminde olduğu bir dönemde geldi.

RBI Para Politikası Kurulu’nun bu hamlesi, piyasa oyuncularını şaşırtırken, faiz indiriminin 25 baz puan olacağı yönündeki beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi dikkat çekti.

RBI Başkanı Sanjay Malhotra, karar sonrası yaptığı açıklamada, “Küresel zemin kırılgan ve oldukça akışkan olmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı. Malhotra, enflasyon ve büyüme arasında dengenin giderek zorlaştığını belirterek, para politikasının bundan sonraki süreçte daha temkinli ve kalibre edilmiş bir şekilde ilerleyeceğini söyledi.

Kararda öne çıkan bir diğer unsur ise, Merkez Bankası’nın para politikası duruşunu "destekleyici"den "nötr"e çevirmesi oldu. Bu değişiklik, önümüzdeki dönemde daha sınırlı faiz adımları atılabileceği şeklinde yorumlandı.

Enflasyonun düşmesi ve iç talebin güçlü kalması, RBI’a politika faizinde manevra alanı sağladı. Ancak Hindistan ekonomisini tehdit eden unsurlar arasında, ABD’nin uygulamaya koyduğu tarifelerin oluşturduğu baskı da yer alıyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın bazı ticaret ortaklarına yönelik olarak devreye aldığı tarifeler, Hindistan’ı da yüzde 26’lık bir vergiyle hedef alıyor. Bu kapsamda Yeni Delhi yönetimi Washington ile görüşmelerini sürdürüyor. İki ülke arasındaki müzakerelerin kısa sürede bir anlaşmayla sonuçlanması bekleniyor.

Ekonomistler, RBI’ın bu faiz indirimiyle birlikte büyümeye verilen desteğin sürdürüleceğini ancak dış riskler karşısında ihtiyatlı bir çizginin korunacağını ifade ediyor.