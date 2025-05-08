Hindistan-Pakistan gerilimi Asya'daki savunma ve havacılık şirketlerine yaradı: Hisseler uçtu!

Hindistan, 22 Nisan’daki terör saldırısına misilleme olarak 6 Mayıs’ta Pakistan ve Azad Keşmir’e füze saldırısı düzenlemiş, 26 kişinin öldüğü saldırıya Pakistan 5 Hint savaş uçağını düşürerek karşılık vermişti. Gerilimin nükleer savaşa evrilmesinden endişe edilirken, gelişmeler Asya'daki savunma ve havacılık şirketlerinin hisselerini yükseltti.

Savunma sanayi şirketlerinin borsalardaki 6-7 Mayıs tarihlerindeki fiyat hareketlerine göre, Güney Koreli Hanwha Aerospace'un yatırımcısı yüzde 8,8, HLB Co'nun yatırımcısı ise yüzde 2,4 kazanç sağladı.

Japon Mitsubishi Heavy'nin hisseleri ise yüzde 1,9 yükseldi. Diğer bir Güney Koreli şirket HD Hyundai Heavy Industries Co yüzde 1,7, Singapur merkezli Singapore Technologies Engineering yüzde 1,3 Çinli AVIC Xi'an Aircraft Industry Group Company yüzde 1 kazandırdı.

ABD ve Avrupa'da etki sınırlı kaldı

ABD ve Avrupa merkezli şirketlerin borsalardaki performanslarına bakıldığında ABD merkezli şirketler L3 Harris Technologies'in hisselerinin yüzde 0,8, Lockheed Martin'in hisselerinin yüzde 0,7 arttığı görüldü.

İsveçli Saab yüzde 0,2 ABD merkezli şirketler Boeing yüzde 0,2, Northrop Grumman yüzde 0,3, Fransız Thales yüzde 0,4, İtalyan Leonardo yüzde 0,4, ABD'li şirketler General Dynamics yüzde 0,4, RTX Corporation yüzde 0,5, Fransız Safran yüzde 0,5 kaybettirdi.

Alman Rheinmetall AG'nin hisseleri yüzde 0,7, Avrupa merkezli çok uluslu havacılık şirketi Airbus'ın hisseleri yüzde 1,3, İngiliz şirketler Rolls-Royce'un hisseleri yüzde 2, BAE Systems'in hisseleri yüzde 2,3, Alman Lufthansa'nın hisseleri yüzde 3,9, Fransız Dasault Aviation'ın hisseleri yüzde 5,2 değer kaybetti.