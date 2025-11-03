Hindistan, paslanmaz çelik ithalatındaki kısıtlamaları uzattı

Hindistan hükümeti, paslanmaz çelik ithalatına yönelik kısıtlamalarda geçici bir gevşeme kararı aldı.

The Economic Times gazetesine göre, Bureau of Indian Standards (BIS) sertifikasına sahip olmayan belirli çelik türlerinden üretilen ürünlerin 31 Aralık 2025’e kadar iç piyasada satışına izin verildi.

Bu karar, bazı çelik türlerinde iç üretimin yetersiz kalması nedeniyle alındı.

Hindistan hükümeti, son dönemde artan ithalat baskısına karşı yerli çelik üreticilerini korumak amacıyla bir dizi tedbir uygulamaya koydu. Ancak üreticiler, özellikle Çin’den gelen düşük maliyetli çelik ürünlerinin iç pazarı olumsuz etkilediğini belirterek ek önlemler alınmasını talep ediyor.

Çin’in üretimi Hindistan’ın 6 katı

Dünya Çelik Birliği (World Steel Association) verilerine göre, Çin, Ocak–Eylül 2025 döneminde 746,3 milyon ton ham çelik üreterek Hindistan’ın altı katı üretim gerçekleştirdi.

Aynı dönemde Hindistan’ın üretimi 122,4 milyon ton olarak kaydedildi.

Sadece Eylül 2025’te Çin’in üretimi 73,5 milyon ton olurken, Hindistan 13,6 milyon tonla bu rakamın beşte birinde kaldı.

Uzmanlara göre Hindistan’ın bu geçici gevşeme kararı, arz açığını kapatmak ve sanayi üretiminde sürekliliği sağlamak amacı taşıyor.

Ancak hükümet, aynı zamanda yerli üreticinin rekabet gücünü koruyacak yapısal önlemler üzerinde de çalışıyor.