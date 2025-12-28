Hindistan ve Çin'in hamlesi fiyatları zirveye taşıdı: Gümüşte rekor yağmuru!

Değerli metaller, Fed'in faiz indirimi beklentilerinin sürmesiyle artan talep ve ABD-Çin ekonomik verilerindeki belirsizlikler ile jeopolitik gelişmelerin güvenli liman talebini canlı tutmasıyla desteklendi. Arz ve talep tarafındaki beklentiler de altın hariç sanayide kullanılan değerli metallere pozitif destek sağladı.

Hindistan ve Çin'in hamlesi fiyatları zirveye taşıdı

Gümüş fiyatları, Hindistan ve Çin kaynaklı gelişmelerle artan arz endişeleri ve talep beklentileri sayesinde destek buldu. Hindistan'da emeklilik fonlarının portföylerinin yüzde 1'ini altın ve gümüş ETF'lerine ayırmasına izin verilmesi talebi artırırken, Çin'in 2026-2027 döneminde gümüş ihracatını sınırlama kararı da piyasada arz endişelerini güçlendirdi.

Analistler, Çin'in gümüş ihracatını devlet ticareti kapsamına alarak gümüş ihracatını daha sınırlı ve denetimli hale getirmesinin, fiziksel piyasada arzın dağılımını sıkılaştırabileceği ve risk primini artırarak gümüş fiyatlarını yukarı yönlü destekleyebileceği beklentisini güçlendirdiğini belirtti.

Ancak söz konusu etkinin kalıcılığının küresel yatırım talebi ile sanayi kullanımındaki seyre bağlı olacağını belirten analistler, gümüşün yoğun kullanıldığı endüstriyel alanlar hariç yapay zeka gibi sektörlerin enerji altyapısı yatırımlarının da gümüşe yönelik talepte belirleyici olacağını kaydetti.

Değerini katladıkça katladı

Bu gelişmelerle birlikte gümüşün ons fiyatı, hafta içinde 79,3 dolara yükselerek rekor tazeledi ve haftayı 79,2 dolardan tamamladı. Bununla birlikte gümüş, yılbaşından bu yana ons bazında yüzde 171,5 artarak, yıllık bazda en çok değer kazanan değerli metal oldu.

Altının ons fiyatı, hafta içinde en yüksek 4 bin 549,9 dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşırken, haftayı 4 bin 533 dolardan tamamladı. Yıllık bazda ise yüzde 72,8 değer kazanarak muadillerinin yıllık bazda gerisinde kaldı.

Platinin ons fiyatı, hafta içinde en yüksek 2 bin 474,36 doları görerek rekor tazelerken, haftayı 2 bin 426,42 dolardan tamamladı. Yıllık yükselişi ise yüzde 167,9 seviyesine ulaştı. Paladyum fiyatları yıl sonunda toparlanma işaretleri gösterdi. Özellikle otomotiv sektöründe kullanılan paladyumun ons fiyatı, hafta içinde 1965,61 doları görerek Aralık 2022'den bu yana en yüksek seviyeye ulaşırken, haftayı 1929,67 dolardan tamamladı. Paladyum da yıllık bazda yüzde 111,2 değer kazandı.

Değerli metallerde, bu hafta ons bazında fiyatlar, platinde yüzde 24,5, gümüşte yüzde 17,9, paladyumda yüzde 13 ve altında yüzde 4,5 değer kazandı.