Hindistan'dan 5 yıl sonra ilk faiz indirimi

Hindistan Merkez Bankası (RBI), beklentilere paralel repo faiz oranını yüzde 6,50'den yüzde 6,25'e çekti. Bu adım 2020 Mayıs ayından bu yana gelen ilk indirim olarak kaydedildi.

Komitenin tamamından faiz indirimine 'evet' oyu

RBI'dan üç ve dışarından üç üyenin oluşturduğu Hindistan Politikası Komitesi'nin tamamı faizin indirilmesi yönünde oy kullandı. RBA Başkanı Sanjay Malhotra, esnek enflasyon hedefleme çerçevesinin ekonomiye iyi hizmet verdiğini söyledi.

Malhotra, "Çerçevenin başlamasından bu yana ortalama enflasyon düşüyor, temel taşlarını daha da geliştirmek için çalışacağız" dedi.

Malhotra, enflasyonu tahmin etmek için daha sağlam modeller geliştireceklerini belirtti.