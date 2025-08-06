Hindistan'dan Trump'ın ek tarifesine tepki

Hindistan Dışişleri Bakanlığı, Trump'ın Rusya'dan petrol alımını sürdürmesine yanıt olarak Hindistan'a yüzde 25 oranında ek gümrük vergisi uygulanmasına yönelik kararnameyi imzalamasının ardından yazılı açıklama yaptı.

Hindistan'ın tarifeler hususunda duruşunu açıkça ortaya koyduğu belirtilen açıklamada, "Başka ülkelerin kendi ulusal çıkarları için attığı adımlar nedeniyle ABD'nin Hindistan'a ek tarife uygulamayı seçmesi talihsizdir." ifadesi kullanıldı.

Bu adımların "adaletsiz, mesnetsiz ve mantıksız" olduğu vurgulanan açıklamada, "Hindistan, kendi ulusal çıkarlarını korumak için tüm gerekli önlemleri alacaktır." denildi.

ABD Başkanı Donald Trump, hafta başında yaptığı açıklamada, Hindistan'ın Rusya'dan petrol satın almasının yanı sıra bunu yüksek karlarla yeniden sattığını belirterek, Hindistan'a yönelik tarifeyi "önemli ölçüde" artıracağını ifade etmişti.