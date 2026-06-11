Hindistan'ın en büyük LNG tedarikçisi ABD oldu

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Amerika Birleşik Devletleri, Orta Doğu'daki çatışmaların Hürmüz Boğazı sevkiyatını aksatmasıyla mayıs ayında Hindistan'ın en büyük sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ve sıvılaştırılmış petrol gazı tedarikçisi konumuna yükseldi. Washington yönetimi, mayıs döneminde gerçekleştirdiği Hindistan gaz ithalatı operasyonlarında tarihi zirvelere ulaştı.

Yeni Delhi yönetimi, normal şartlarda sıvılaştırılmış doğal gaz ihtiyacının yüzde 60 oranını ve sıvılaştırılmış petrol gazı tedarikinin neredeyse tamamını bu kritik su yolu üzerinden gerçekleştiriyordu. ABD ve İsrail ordularının 28 Şubat tarihinde İran topraklarını ilk kez vurmasından bu yana bölgedeki deniz trafiği ciddi aksamalar yaşıyor.

Kpler veri sağlayıcısı, Washington yönetiminin mayıs ayında Hindistan'a 630 bin ton sıvılaştırılmış petrol gazı gönderdiğini açıkladı. Sevkiyat hacmi, Körfez ülkelerinin Hindistan gaz ithalatı pazarındaki toplam payını geride bıraktı. Söz konusu miktar, Hindistan'ın tüm Körfez ülkelerinden tedarik ettiği 380 bin tonluk toplam hacmi yaklaşık yüzde 60 oranında aştı.

Aynı dönemde ABD, Hindistan gaz ithalatı kapsamında sıvılaştırılmış doğal gaz hacmini de nisan ayına kıyasla üç katına çıkardı. Kpler raporuna göre, mayıs ayında gönderilen 900 bin ton sıvılaştırılmış doğal gaz, Güney Asya ülkesinin toplam gaz ihtiyacının yüzde 40'ından fazlasını tek başına karşıladı.

Hindistan gaz ithalatı rotasını Amerika'ya çevirdi

Enerji analistleri, Orta Doğu çatışmalarının ABD ihracatını desteklediğini fakat iki ülkenin savaştan önce de enerji ticaretini derinleştirdiğini belirtiyor. Kpler kıdemli araştırma analisti Sumit Ritolia, Hindistan gaz ithalatı süreçlerinin gelecekte daha fazla gaz odaklı olacağını öngörüyor. Analist, geniş şist kaynakları ve büyüyen ihracat altyapısı sayesinde ABD'nin Hindistan gaz ithalatı çeşitlendirme arayışından kazanç sağladığını ifade ediyor. Savaş öncesinde yüksek navlun maliyetleri ABD'nin Hindistan pazarında pay kazanmasını engelliyordu.

Rystad Energy Kıdemli Başkan Yardımcısı Manish Sejwal, Körfez arzının geçmişte teslim maliyeti açısından ABD kargolarıyla rekabet ettiğini vurguluyor. Sejwal, haziran sonu itibarıyla ABD'den yapılan Hindistan gaz ithalatı hacminin 1 milyon ton sınırını aşmasını bekliyor. Hindistan'da temel olarak yemek pişirme yakıtı olarak kullanılan sıvılaştırılmış petrol gazı, siyasi açıdan yüksek hassasiyet taşıyor. Yetkililer, hanehalkı tüketicilerini küresel fiyat artışlarından korumak adına yoğun çaba sarf ediyor.

Küresel brokerların verileri tedarik kanallarındaki değişimi doğruluyor

Global aracı kurum Nomura çarşamba günü yayınladığı raporda, ABD'nin bu kaynak değişiminden en fazla fayda sağlayan aktör olduğunu açıkladı. Rapora göre, Washington'ın Yeni Delhi'ye gerçekleştirdiği Hindistan gaz ithalatı sevkiyatları savaş öncesi seviyelerin sekiz katına ulaştı. Nomura enerji hisse senedi analisti Bineet Banka, Washington'ın ticaret fazlasını azaltmak istediğini ve Hindistan gaz ithalatı artışının bunun en iyi yolu olduğunu belirtiyor.

ABD'den sıvılaştırılmış doğal gaz almanın Körfez'e kıyasla daha pahalı olmasına rağmen Hindistan'ın önünde fazla seçenek bulunmuyor. İran savaşının başlamasından bu yana, yükselen enerji ithalat faturası nedeniyle Hindistan para birimi dolar karşısında değer kaybetti. Hindistan, küresel ölçekte ham petrol ithalatında üçüncü, sıvılaştırılmış doğal gazda dördüncü, sıvılaştırılmış petrol gazında ise ikinci sırada yer alıyor. Hindistan gaz ithalatı faturası, ülkenin makroekonomik dengelerini doğrudan etkilemeye devam ediyor.