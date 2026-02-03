Hindistan'ın su ile imtihanı: Zenginler şişeden içiyor

Dünyanın en kalabalık ülkesi Hindistan’da lüks tüketim alışkanlıkları yeni bir boyut kazanıyor. Şarap ya da viski yerine bu kez su, zenginliğin ve sağlıklı yaşamın simgesi haline geliyor. Gurme mağazalarda düzenlenen kör tadımlarda Fransız, İtalyan ve Hint suları mineralite, gazlılık ve tuzluluk gibi özellikleriyle karşılaştırılıyor.

Yeni Delhi’de düzenlenen tadım etkinliklerinde Evian, Perrier, San Pellegrino ve Hindistan menşeli Aava gibi markalar karşılaştırılıyor. Bu trendin arkasında ise hem sağlık kaygıları hem de güvenilir temiz suya erişimin sınırlı olması yatıyor.

400 milyon dolarlık premium pazar

Premium su pazarı Hindistan’da yaklaşık 400 milyon dolarlık bir büyüklüğe ulaşmış durumda. Bir litrelik yerli premium su yaklaşık 1 dolara satılırken, ithal markaların fiyatı 3 doların üzerine çıkıyor. Bu rakam, ülkedeki en ucuz şişe sudan yaklaşık 15 kat daha pahalı. Buna rağmen talep hızla artıyor. Pazar araştırma şirketlerine göre Hindistan’daki toplam şişelenmiş su pazarı yıllık yaklaşık 5 milyar dolar değerinde ve yüzde 24 büyüme hızına sahip.

Yeraltı sularının yüzde 70’i kirli

Araştırmalar, Hindistan’daki yeraltı sularının yüzde 70’inin kirli olduğunu ortaya koyuyor. Musluk suyunun içilememesi ve son yıllarda yaşanan ölümlü vakalar, şişelenmiş suyu bir zorunluluk haline getiriyor. Çoğu hane ucuz şişe sulara yönelse de, varlıklı kesim mineral değeri korunmuş premium suları tercih ediyor. Ev tipi arıtma sistemlerinin mineralleri de yok etmesi, bu tercihi güçlendiriyor.

Premium su satışları üç katına çıktı

Bollywood oyuncusu Bhumi Pednekar’ın Backbay markasıyla pazara girmesi ve Tata Grubu’nun premium portföyünü genişletmesi dikkat çekiyor.

Tata Consumer Products, ucuz şişe su satmasına rağmen premium segmenti stratejik öncelik olarak görüyor. Tata’nın Himalayan markası, Himalayalar’ın eteklerindeki doğal kaynaklardan elde ediliyor ve şirket gazlı versiyon için de hazırlık yapıyor.

Foodstories gibi gurme marketlerde premium su satışları 2025’te üç katına çıktı. New York menşeli Saratoga Spring Water gibi ithal ve pahalı markalar kısa sürede tükendi. Yerli Aava markasının satışları ise son yıllarda yüzde 40 büyüyerek rekor seviyeye ulaştı.

Hem lüksün hem de eşitsizliğin sembolü

Premium su, Hindistan’da temiz suya erişimin ne kadar ayrıcalık olduğunu da gözler önüne seriyor. Tadım etkinliklerine katılan bazı tüketiciler deneyimden keyif alsa da, günlük kullanım için fiyatları cep yakan düzeyde buluyor. Uzmanlara göre, musluktan akan su güvenilir hale gelmedikçe, premium su Hindistan’da hem lüksün hem de eşitsizliğin sembolü olmaya devam edecek.