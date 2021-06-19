Hintli Nazara, oyuna geldi

Kerim ÜLKER

Pandemi ile birlikte en fazla büyüyen sektörlerden biri de dijital oyunlar oldu. ABD ve Avrupalı firmaların satın alma ile girdiği Türk oyun pazarına bu kez Asya’dan bir oyuncu geldi. Hindistan’ın en büyük oyun ve spor medyası şirketi Nazara Technologies, Türk oyun pazarlama ajansı Arrakis Tanıtım Organizasyon Pazarlama’nın ana hissedarı oldu.

Hintli oyun devi, Publishme’nin sahibi Türk şirketi Arrakis’in yüzde 70’ini 200 milyon rupiye yani 23.7 milyon TL’ye satın aldı. Türk şirketi Publishme, Türkiye’nin yanı sıra Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) bölgesindeki oyun yayıncılarıyla kapsamlı bir şekilde çalışan pazarlama ve yayıncılık ajansı olarak biliniyor. Publishme’nin müşterileri arasında Nvidia, Activision, Blizzard Entertainment, Hesgames, Mastercard ve Turkcell gibi firmalar var.

AFRİKA VE KUZEY AMERİKA’DA DA FAALİYET GÖSTERİYOR

Hisseleri Hindistan Borsası’nda işlem gören Nazara, ülkenin halka arz olan ilk oyun şirketi olarak biliniyor. Afrika ve Kuzey Amerika’da da faaliyet gösteren Hintli şirket, WCC ve CarromClash gibi oyunların yanı sıra Kiddopia, espor, NODWIN ve Sportskeeda, Halaplay ve Qunami gibi uygulamaların da sahibi.