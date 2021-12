Hırdavat sanayicilerinden ilk 11 ayda 10 milyar dolarlık ihracat

Takip Et

Hırdavat Sanayici ve İş Adamları Derneği (HISİAD), sektörü ileri taşımak adına etkinliklerine hız kesmeden devam ediyor. Hırdavat sektörünün çatı kuruluşu HISİAD sektör paydaşlarını yılın son sektör toplantısında buluşturdu. Toplantıda konuşan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, “Hırdavat sektörünün önemini zaten biliyoruz. Ancak geldiği nokta ve kapsadığı alan itibari ile beklentilerimizin çok daha üstünde işler yapacağına da inanıyoruz. 2020 ve 2021 yılı bizlere çok değişik senaryoların hazırlandığı bir yıl oldu. 2020 yılının 6 ayında dünyayı izledik ve gözledik ancak şükür ki hiçbir zaman üretimden ve ihracattan vazgeçmedik. Bazı ülkelerin petrolleri, doğalgazları vardır ve ihracatlarını oradan, zenginliklerini oralardan sağlarlar. Bizim belki petrolümüz yok ancak iş insanlarımız, ihracatçılarımız var. Bu süreçte bize inanılmaz bir başarı hikayesi yazdılar. Bu anlattıklarımız kolay olmadı. Ay sonunda işsizlik göstergeleri, enflasyon sorunu, emtiaların artması ve bütün bu kaosun içerisinde ay sonunda açıkladığımız rakamlar hep iyi oldu. Ülkenin en önemli güçlerinden, en önemli kavramlarından birinin ihracatçılar olduğunu bu dönem görmüş olduk.” diye konuştu.

Çin’in dünyanın atölyesi haline geldiğini belirten Gülle, şunları kaydetti: “Dünya Çin’i kendine ucuz bir kaynak merkezi haline getirdi. Bizi de ona göre yarıştırdı. Elektrik belli, hammadde belli, işçilik belli, nasıl bu kadar ucuz verebilir diye düşünüp durduk. Dünyaya ve çevreye vermiş olduğu tüm zararları görmezden gelerek kendini dünyanın atölyesi haline getirdi. Ancak bir gün bu atölyeden ürün gelmez oldu. Koca koca ülkeler bir maske için bile yarışır oldu. Türkiye de bundan sonraki süreçte bu tedarik zincirinde önemli bir yer alacak. Türkiye’den ilk defa ürün alan veya bir defa almış daha sonra dönmemiş 23 milyar dolar geldi.” dedi.

200 ülke 10 milyar dolarlık ihracat

HISİAD Başkanı Çetin Tecdelioğlu ise, “Tüm endüstrinin, sanayinin montajında, bakımında, onarımında, kaplamasında, izolasyonunda biz varız. Bir ürünü bütünleştiren, işlevselliğini sağlayan hırdavattır. Neredeyse her sektörde varız. İnşaat, elektrik elektronik, makine, otomotiv, beyaz eşya, havacılık, mobilya gibi başlıkları topladık. Ancak daha birçok yazmadığımız sektör ve başlıkta ürünlerimiz kullanılıyor. 100’ün üzerindeki üyesi ve sektördeki yüzde 80’in üzerindeki temsiliyle sektörümüz adına çok önemli bir dernek ve sivil toplum kuruluşu haline geldik. 2019 yılında 194 ülkeye olan ihracatımızı bu yıl 200 ülkeye çıkarttık. Hırdavat ürünlerini dünyanın neredeyse her tarafında satabiliyoruz. Rekabetçi bir durumdayız. 200 ülkeye 4,35 milyon tonluk bir lojistik ile bu ürünleri ulaştırıyoruz 2020 yılı ihracat rakamımız 8,3 milyar dolar. 2021 yılına baktığımızda şu an elimizde ilk 11 ay rakamı mevcut. 11 ayda 9,938 yani yaklaşık 10 milyar dolar ihracat yaptık. Emtia fiyatlarının yükselmesinden kaynaklı ihracat artışı söz konusu deniliyor ancak bizim sadece rakamsal olarak değil miktar olarak da ihracatımız artmış durumda.” şeklinde konuştu.