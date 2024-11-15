Hırvat Savunma Bakanı 'Acil ve öncelikli' nitelendirdi: Hırvatistan, Bayraktar TB2 satın alacak

Hırvatistan hükümeti, Savunma Bakanlığı’nın önerisiyle Türkiye’den Baykar tarafından üretilen altı adet Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracının (SİHA) satın alınmasına karar verdi. Hükümetin bugünkü toplantısında alınan kararda, Hırvatistan’ın sınır güvenliği, yangın izleme ve çeşitli güvenlik görevlerinde kullanılmak üzere TB2 sistemlerini tedarik edeceği belirtildi.

Hırvatistan Savunma Bakanı Ivan Anusic, toplantıda yaptığı konuşmada, Bayraktar TB2 SİHA’larının Hırvatistan Silahlı Kuvvetleri için acil ve öncelikli bir ihtiyaç olduğunu ifade etti. Anusic, Baykar’ın Hırvatistan için "kapsamlı paket" modeliyle bir teklif sunduğunu ve bu paketin altı hava aracı, elektro-optik keşif kameraları, silah setleri ve gerekli tüm ekipmanları içerdiğini belirtti.

Hırvatistan’ın Bayraktar TB2 sistemleri için yaklaşık 86,4 milyon euro ödeyeceği açıklanırken, paketin içeriğinde komuta ve kontrol merkezi, eğitim simülatörü, yer kontrol istasyonları, yer veri istasyonları, yedek parça başlangıç seti, iki yıllık teknik destek ve Hırvatistan’da eğitim hizmetlerinin de bulunduğu ifade edildi.

14 Kasım tarihli karar metninde, Bayraktar TB2’nin sınır gözetimi, yangın izleme, balıkçılık kontrolü gibi alanlarda etkin bir şekilde kullanılabileceği ve İçişleri Bakanlığı, Tarım, Orman ve Balıkçılık Bakanlığı ile diğer kamu kurumlarının bu sistemden faydalanabileceği vurgulandı.