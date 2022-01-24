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Hisarcıklıoğlu, 'adaylık teklifi' iddialarını yalanladı

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Cumhurbaşkanlığı adaylığı teklifi" iddialarını yalanladı

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "kendisine Cumhurbaşkanlığı adaylığı için teklif götürüldüğü" iddialarının gerçekle ilgisi bulunmadığını bildirdi.

Hisarcıklıoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, "Şahsıma Cumhurbaşkanlığı adaylığı teklifi yapıldığı iddiası kesinlikle yalandır. Siyasetin alanıyla kendi görev alanımı birbirine karıştırmamaya hep özen gösterdim. Günlük siyasi tartışmaların içinde hiçbir zaman yer almadım, almayacağım." ifadelerini kullandı.