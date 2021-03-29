Hisarcıklıoğlu: Afganistan ile ticaret hacmimiz yeterli değil

Türkiye ile Afganistan arasındaki iş birliğini artırmak amacıyla gerçekleştirilen Türkiye-Afganistan Ticaret ve Sanayi Odası Forumu Kuruluş Anlaşması İmza Töreni'nde konuşan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye'de koronavirüs salgınının toplum ve ekonomi için hala büyük bir mesele olduğunu söyledi.

Şimdiye kadar Türk makamlarının durumu iyi yönettiğini ifade eden Hisarcıklıoğlu, bu zamana kadar 65 yaş üstü vatandaşlar ile sağlık personeli ve ordu mensuplarından oluşan 14 milyon kişinin aşılandığını bildirdi. Hisarcılıklıoğlu, salgına rağmen geçen yıl pozitif bir ekonomik büyüme kaydedildiğine dikkati çekti.

Türkiye'nin Afganistan ile ilişkilerine değinen Hisarcıklıoğlu, bu ülkenin stratejik öneminin herkesçe bilindiğini dile getirdi. Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu: "Türk halkı, ülkelerimiz arasında uzun süredir devam eden dostluğa minnettardır. Bu yıl Türk-Afgan diplomatik ilişkilerinin 100'üncü yılını kutlayacağız. Geçtiğimiz 100 yıl boyunca dayanışmayı paylaştık ve birçok zorluğa karşı birlikte durduk. Bu nedenle iş örgütleri olarak dostluğumuzu sürdürmek ve hatta ilerletmek bizim sorumluluğumuzdur. Bunun gelecek nesillere aktarılması gerekiyor. Afganistan'daki ortaklarımızla uzun yıllardır iletişim halindeyiz. Türk şirketleri Afganistan'da 7 milyar doların üzerinde proje gerçekleştirdi. Ticaret hacmimiz yeterli değil, daha fazlasını yapabiliriz. İş ortamı, üyelerimizin Afganistan'a daha fazla yatırım yapmasını sınırlamıştır ancak Afganistan'ın potansiyelini ve normalleşme sürecini göz önünde bulundurursak, daha fazlasını başaracağımıza eminim. Yani bu ikili oda böyle bir ortaklık için yararlı olacaktır. Bu ikili oda sayesinde, iş dünyası, iş destek kuruluşları ve iş ortamının geliştirilmesinde çok şey başarabiliriz."

"Afganistan'da oda sisteminde reforma devam ediliyor"

Hisarcıklıoğlu, TOBB olarak, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Ticaret ve Sanayi Odası ile İslam Ticaret ve Sanayi Odası olmak üzere çeşitli platformlarda Afgan iş örgütleriyle birlikte çalıştıklarını vurguladı. Bu örgütlerde güçlü bir temsile sahip olmanın önemine dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti: "Süreklilik ve istikrara sahip olmak önemlidir. Anladığım kadarıyla Afganistan'da oda sisteminde reforma devam ediliyor. Bu çok iyi ancak karışıklık yaratmamalıdır. Afganistan Odalar Federasyonu girişimi çok iyi görünüyor. Yani tüm odaları şemsiyenin altında buluşturmayı başarıyorsunuz. Oda sisteminizin uluslararası temsilini netleştirmeniz gerekebilir. Birlikte çalışmaya ve ihtiyacınız olursa her türlü teknik desteği sağlamaya hazırım."