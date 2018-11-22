Hisarcıklıoğlu: Bu teker tümsekte kalmayacak
Bankalar ile reel sektör diyalog toplantısında buluştu. CGK prim borçlarının vadelendirilmesi dahil alınan önlemlerin piyasaya moral verdiğini, ticareti desteklediğini ifade eden Hisarcıklıoğlu, “Biz bu çalkantılı sürecin geçici olduğuna inanıyoruz. İnanıyorum ki bu teker tümsekte kalmayacak” dedi.
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