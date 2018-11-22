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Hisarcıklıoğlu: Çalkantılı sürecin geçici olduğuna inanıyoruz

Bankalar ile reel sektör diyalog toplantısında buluştu. CGK prim borçlarının vadelendirilmesi dahil alınan önlemlerin piyasaya moral verdiğini, ticareti desteklediğini ifade eden Hisarcıklıoğlu, “Biz bu çalkantılı sürecin geçici olduğuna inanıyoruz. İnanıyorum ki bu teker tümsekte kalmayacak” dedi.

Hisarcıklıoğlu: Çalkantılı sürecin geçici olduğuna inanıyoruz
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