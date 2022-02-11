Hisarcıklıoğlu: Devletten tek isteğimiz var, bizi rakiplerimizle eşit şartlarda ringe çıkarsınlar

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Fatsa Ticaret ve Sanayi Odası ile Fatsa Ticaret Borsası Müşterek Ödül Töreni'nde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ekonomide sıkıntıların bulunduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, “Ekonomide zaten hiçbir zaman düzgünlük olmaz. İş hayatında öyle bir şey, pembe dünya yok, rahatlık yok. Her zaman inişler çıkışlar olur." diye konuştu.

Her türlü sıkıntıyı aşacak iradeye ve imkana sahip olduklarını söyleyen Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti: “Zira geçmişte Türk özel sektörü olarak bunu başarıyla gösterdik. Bizim devletten tek isteğimiz var, dünyada rakiplerimizle eşit şartlarda bizi ringe çıkarsınlar. Biz, bir türlü hallederiz. Geçmişte bunu nasıl yaptıysak, yarın da bunu yaparız. Benim rakibim hangi şartlarla üretiyorsa, şartları ne ise istihdamdan üretime, ihracata kadar, finansmandan ulaşıma kadar aynı şartları sağlasınlar, gerisini Türk halkı müteşebbis insanlarıyla beraber bunları halleder. Benim sizden son olarak ricam şu değerli kardeşlerim, ne olur birbirinizi ötekileştirmeyin. Benim gördüğüm en büyük sıkıntı bu. Kardeşini etnik kökeninden, mezhebinden, siyasi görüşünden dolayı sakın ha sakın ötekileştirmeyin."

Hisarcıklıoğlu, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile imzaladıkları protokol kapsamında, oda ve borsa başkanlarının da talebiyle TOBB olarak Fatsa'da okul yaptıracaklarını da bildirdi.