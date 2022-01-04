Hisarcıklıoğlu: İhracatımız 225 milyar dolara ulaştı

Bereketli topraklarıyla, girişimci insanlarıyla Adana'nın ülkenin göz bebeği haline geldiğini dile getiren Hisarcıklıoğlu, ticaret hacminde, üretimde ve ihracatta ilk sıralarda ülkenin en büyük 1000 sanayi kuruluşundan 31'inin Adana Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösterdiğini kaydetti.

Adana'nın aynı zamanda Türkiye'de tarımın da yıldızı olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, kentin seracılıkta ilk 3 şehirden biri haline gelmeyi başardığını belirtti.

İhracatımız 225 milyar dolara ulaştı

Hisarcıklıoğlu, salgın nedeniyle küresel milli gelirin yüzde 3, küresel ticaret hacminin yüzde 8 küçüldüğü 2020'nin tüm dünya için kayıp sene olduğunu ifade etti.

Geçen yılın ise bu kayıpların kısmen telafi edildiği, bir onarım senesi olarak geride kaldığını aktaran Hisarcıklıoğlu, "2022'de eğer pandemi kaynaklı yeni bir olumsuzluk karşımıza çıkmazsa, salgın öncesi üretim ve ticaret seviyeleri dünyada yakalanacaktır. Küresel milli gelir de tarihte ilk defa 100 trilyon dolara ulaşacaktır. Ülkemiz ekonomisi ve sanayimiz ise 2021 yılı 9 ayında yüzde 12 oranında büyüdü. İhracatımız, geçen yıla göre yüzde 33 oranında artışla 225 milyar dolara ulaştı ve tarihi bir rekor kırmış oldu." ifadelerini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, Adana'nın da geçen yıl 1,9 milyar dolar olan ihracatını 2,5 milyar dolar seviyesine yükselterek ayrı bir rekor kırdığını ve en çok ihracat yapan şehirler arasında yer aldığını söyledi.

Yeşil sanayi devrimini özellikle vurguluyoruz

İklim değişikliğiyle mücadele ve karbon salınımının azaltılması zorunluluğunun ekonomide yeni ve büyük bir dönüşümü gerekli kıldığına işaret eden Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti:

"2021 yılı pandemiden, Yeşil Mutabakat'a, geçmeye başladığımız yıl oldu. İklim değişikliğinde, konuşmaktan yapmaya geçiliyor. Pek yakında, kendi emisyon ticaret sistemimizi kurup, karbon salınımlarımızı fiyatlandıracağız. Bu da bugüne kadar ki en büyük reform olacaktır. TOBB olarak, yeşil sanayi devrimini özellikle vurguluyoruz. Bunu da kesinlikle kaçırmamamız gerektiğini söylüyoruz. Yeşil sanayi devriminin, sanayi, tarım ve hizmet sektörlerini içeren, kapsamlı bir teknolojik yenilenme olduğunu anlatıyoruz."

Hisarcıklıoğlu, yeşil dönüşümün yanında dijital dönüşümün de kesinlikle göz ardı edilmemesi gerektiğine dikkat çekti.

Adana Valisi Süleyman Elban da Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü kapsamında yarın gerçekleştirilecek etkinliklerle ilgili katılımcılara bilgi verdi.

Toplantıda, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, Ticaret Odası Başkanı Atila Menevşe, Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç, Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü'nün yaptığı açılış konuşmalarının ardından Eski Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu "Milli Mücadelede Adana" konulu bir sunum gerçekleştirdi.