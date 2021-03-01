Hisarcıklıoğlu: İş yerlerinin açılmasına yönelik müjdeler umutları artıracaktır

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Twitter hesabından 2020 yılı büyüme rakamlarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Türkiye ekonomisinin salgın koşullarına rağmen 2020'de yüzde 1,8 büyüdüğünü aktaran Hisarcıklıoğlu, "G-20'de Çin'den sonra ikinci sıradayız. 2021 ve sonrasında büyümenin sürdürülebilir olması için de var gücümüzle çalışacağız. Kapalı iş yerlerinin açılmasına yönelik müjdeler de iş dünyasının umutlarını artıracaktır." ifadesini kullandı.