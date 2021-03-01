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Hisarcıklıoğlu: İş yerlerinin açılmasına yönelik müjdeler umutları artıracaktır

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 2021 ve sonrasında büyümenin sürdürülebilir olması için var güçleriyle çalışacaklarını bildirdi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Twitter hesabından 2020 yılı büyüme rakamlarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Türkiye ekonomisinin salgın koşullarına rağmen 2020'de yüzde 1,8 büyüdüğünü aktaran Hisarcıklıoğlu, "G-20'de Çin'den sonra ikinci sıradayız. 2021 ve sonrasında büyümenin sürdürülebilir olması için de var gücümüzle çalışacağız. Kapalı iş yerlerinin açılmasına yönelik müjdeler de iş dünyasının umutlarını artıracaktır." ifadesini kullandı.